Stafchef Donald Trump hield powerpoint-presentatie over beramen staatsgreep

Uit nieuwe documenten blijkt dat vertrouwelingen van president Donald Trump plannen beraamden om hem aan de macht te houden, ook al had hij de presidentsverkiezingen verloren.

In het onderzoek naar de Capitoolbestorming is nieuw bewijs geleverd waaruit blijkt dat medewerkers van Donald Trump ideeën hadden voor een staatsgreep. Het staat allemaal in een powerpoint-presentatie die Trumps voormalige stafchef, Mark Meadows, heeft overhandigd aan de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen van 6 januari. Trump had de presidentsverkiezingen verloren van Joe Biden, maar wilde zijn presidentschap niet opgeven. Koortsachtig gingen zijn naasten op zoek naar manieren om Trump aan de macht te houden.

Meadows zou een dag voor de bestorming een e-mail met de powerpoint-presentatie hebben ontvangen van een complotdenker. Hierin worden wilde ideeën benoemd. Bijvoorbeeld dat Trump een nationale noodtoestand kon uitroepen door te beweren dat China toegang had gekregen tot de elektronische stemsystemen – de stemmen zouden daarom ongeldig verklaard moeten worden.

Nog een idee: vicepresident Mike Pence zou meer Trump-aanhangers kunnen aanstellen als kiesman om te voorkomen dat Joe Biden op 6 januari zou worden uitgeroepen tot nieuwe president. De powerpoint-presentatie is bijna volledig ingezien door de Britse krant The Guardian.

‘Gestolen verkiezingen’

De uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar zette veel kwaad bloed bij Trump en zijn achterban. De president beweerde dat er fraude was gepleegd, dat de verkiezingen van hem gestolen waren. Hij riep aanhangers op om 6 januari naar het Capitool te trekken, waar de verkiezingsuitslag officieel goedgekeurd zou worden. Duizenden Amerikanen gaven hieraan gehoor en vertrokken naar Washington DC. Die dag liep uit op chaos en geweld: relschoppers bezetten en vernielden delen van het gebouw. Er vielen vijf doden, onder wie een agent.

Mark Meadows had op dat moment als stafchef van Trump een van de belangrijkste posities in het Witte Huis. De parlementaire commissie eiste daarom zijn medewerking aan het onderzoek. Eind november beloofde Meadows mee te werken, maar trok die toezegging later weer in. Ook tientallen anderen uit de naaste omgeving van Trump moeten voor de commissie verschijnen. Meadows heeft eerder documenten en sms-berichten gedeeld met de commissie.

Hoger beroep

Ook Donald Trump zelf wil niet meewerken aan het onderzoek. Afgelopen week verwierp een Amerikaans gerechtshof in hoger beroep zijn eis om geen presidentiële documenten over de bestorming van het Capitool op 6 januari vrij te geven. Trump wilde meer dan 770 pagina’s aan documenten geheimhouden, verwijzend naar het presidentiële privilege dat hij tijdens zijn ambt genoot. Maar volgens de rechters zijn de documenten ‘relevant en noodzakelijk voor het onderzoek naar de aanval op de wetgevende macht en Trumps constitutionele rol bij de vreedzame overdracht van het presidentschap’.