Staatssecretaris van Ongelijke Kansen? Sarah Schlitz onder vuur voor ‘uitsluiten mannen’

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) oogst kritiek met haar aanwezigheid op een activiteit waar mannen niet toegelaten zijn. Ongehoord voor iemand die gelijke kansen moet verdedigen, klinkt het binnen en buiten de federale coalitie.

De Franstalige groenen van Ecolo organiseren deze week een reeks activiteiten om de start van het politiek jaar in te leiden. Op de agenda: een ‘inspirerende wandeling’ door centrum Luik om te discussiëren over de ongelijke impact van de coronacrisis op vrouwen. Ook Sarah Schlitz, federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen, zal aanwezig zijn. En dat terwijl de helft van de bevolking geweerd wordt: mannen zijn niet toegelaten op de wandeling.

Het nieuws leidt tot felle kritiek, ook in de eigen federale coalitie. “Dit is ofwel provocatie ofwel onbekwaamheid. Maar in de twee gevallen is het onaanvaardbaar. Hoe kun je staatssecretaris voor Gelijke Kansen zijn en meedoen aan discriminatie?”, vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich af. Zijn tweet kreeg een like van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, die niet bereikbaar was voor meer commentaar.

Schlitz zelf ziet geen graten in haar aanwezigheid. “We begrijpen de gevoeligheid, maar veel heeft te maken met de manier waarop die geframed wordt: ‘mannen worden geweerd’. Dit is geen kwestie van wie wel en niet mag komen. Het is een wandeling voor en door vrouwen, om na te denken over oplossingen voor die doelgroep,” klinkt het op haar kabinet.

Kan daarover niet nagedacht worden met mannen erbij? “Het idee is dat dit een veilige context is, een safe space waar vrouwen vrijuit kunnen praten. Misschien komen in die context dingen aan bod die in een gemengde setting meer afgeremd zouden worden.”

Vanuit Ecolo wordt er ook fijntjes op gewezen dat Bouchez vorig jaar ging spreken bij de Cercle Royal Gaulois, een club waar vrouwen enkel bij uitzondering binnen mogen. “Ecolo liegt”, reageert Bouchez. “Ik zou er niet aan denken enkel voor mannen te gaan spreken: er waren toen ook vrouwen aanwezig.”

Ongelijke kansen

Het is niet de eerste keer dat Sarah Schlitz als staatssecretaris stof doet opwaaien. In de Kamer liet ze zich bijstaan door een doventolk, zij het enkel een Franstalige. Toen N-VA vroeg waarom er geen Nederlandstalige doventolk was, reageerde Schlitz dat dat typisch een vraag voor nationalisten is.

“Haar positie wordt onhoudbaar”, vindt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Schlitz gedraagt zich volgens haar als een “militante activiste die mensen tegen elkaar opzet – het omgekeerde van wat ze zou moeten doen. Ze is eerder een staatssecretaris van Ongelijke Kansen.”

Van Peel stoort er zich aan dat Schlitz vrouwen consequent alleen afschildert als hulpeloze slachtoffers. “Bij discussies over intrafamiliaal geweld gaat het altijd maar over mannelijke daders, terwijl de cijfers duidelijk tonen dat evengoed een op de zeven mannen slachtoffer is. In haar beleidsnota pleitte ze voor een app voor dove vrouwen en meisjes in nood, omdat zij de hulpdiensten niet kunnen bellen. Waarom zou die app niet voor dove mannen kunnen? Het is een constante.”

Schlitz aan het woord in de Kamer, naast premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld BELGA

Ook Vlaams Belang vindt dat ze beter kan opstappen. “Het is niet voor het eerst dat Schlitz initiatieven neemt waarvan de waarden haaks staan op die van haar staatssecretariaat”, zegt Kamerlid Steven Creyelman.

In de federale coalitie werd Schlitz eerder ook al de tumultueuze en kortstondige aanstelling van Ihsane Haouach als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen aangewreven. Voor Bouchez begint Schlitz stilaan een probleem te worden in de federale regering. “Het is genoeg geweest met haar uitschuivers. Het is moeilijk vertrouwen te hebben in iemand die zich op deze manier gedraagt.”

Bij Vooruit-voorzitter Conner Rousseau klinkt het dat de regering “andere prioriteiten” heeft dan een ontslag van Schlitz. “Ik ben sowieso geen fan van dat Groene woke-gedoe. Dat ze van de strijd voor vrouwenrechten maar iets positiefs maakt. Mannen kunnen ook voor vrouwenrechten opkomen. Maar Schlitz doet wat ze niet laten kan”, aldus Rousseau.