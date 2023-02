Staatssecretaris Mathieu Michel wil een pornoverbod voor minderjarigen. Dat is geen goed idee

Het ideetje van staatssecretaris Mathieu Michel (MR) om minderjarigen te verbieden naar porno te kijken, blijft hopelijk alleen maar dat: een slecht idee. Onschuldig en toevallig is het voorstel niet. Over de verbodsepidemie in de politiek.

Het plan bereikte amper of niet de overzijde van de taalgrens, maar Mathieu Michel, nog altijd federaal staatssecretaris voor Digitalisering (MR), hoopt dus blijkbaar ook in België minderjarigen de toegang tot pornosites te verbieden. “De bescherming van minderjarigen tegen schadelijke producten is een absolute prioriteit”, stelt de staatssecretaris, die eraan toevoegt van het plan een hoofdpunt te maken tijdens het komende EU-voorzitterschap van ons land in de eerste helft van volgend jaar.

Zoals Franstalige beleidsmakers dat weleens vaker doen, kopieert de staatssecretaris een plan dat uit Frankrijk komt aanwaaien. Daar voert de regering nog dit jaar, als eerste in de wereld, een pornoverbod voor minderjarigen in, middels een anonieme leetijdchecker. Wie nog blootfilmpjes wil kijken, zal een digitaal leeftijdsbewijs moeten tonen. Op die manier hoopt de regering-Macron de hang van jongeren naar porno te beteugelen en zo ook de bij velen verstoorde kijk op seks bij te sturen.

Dat wil Mathieu Michel dus ook. Dat is, alle nobele bedoelingen ten spijt, een slecht idee. Ten eerste omdat zich natuurlijk een gigantisch privacyprobleem stelt als elke volwassene die dat wenst of denkt nodig te hebben zich bij een overheidsinstantie moet aanmelden om een leeftijdcertificaat te krijgen. Dan zwijgen we nog over de vraag hoe veilig de staat zulke gevoelige data kan beschermen. Een namenlijst van mensen die ‘toevallig’ willen laten attesteren dat ze meerderjarig zijn? Daar komen hackers vast wel op af.

Verleiding

Het belangrijkste bezwaar is principiëler. Het lijdt geen enkele twijfel dat het geen goed idee is om kinderen of pubers volop naar porno te laten gluren. Toch is het een zwaktebod om meteen met een verbod te zwaaien, alleen te handhaven met technologie die de privacy van elkeen alweer wat verder beknot en wellicht ook met boetes. Zulke opvoedingskwesties zijn vaak lastig, maar ze zouden wel het domein van het gezin moeten blijven. Niet dat van de staat.

Een betoog als dit leidt al snel tot besmuikt gegrijns en geginnegap, want porno, hihi haha hoho. Het grotere plaatje blijft evenwel relevant, want dit idee staat niet op zichzelf. Toevallig tegelijk met het hersenspinsel van Mathieu Michel, liet ook een andere staatssecretaris nog eens van zich horen, Sarah Schlitz (Ecolo), onder meer bevoegd voor Gelijke Kansen. Mevrouw Schlitz wil het verbod op het ‘bezit van intieme beelden van minderjarigen’ uitbreiden naar meerderjarigen. Zo wil ze het ongewenst versturen van zogenoemde dickpics tegengaan. Het idee komt er nadat uit een enquête bleek dat ruim de helft van de meisjes tussen 15 en 25 al eens zo’n dickpic gekregen had.

Ook hier zullen bij zo’n verbod snel huizenhoge juridische hindernissen opduiken. Want als bezit van alle ‘intieme beelden’ van meerderjarigen verboden wordt, kan dat voor sommige burgers en sommige koppels een forse inbreuk op het allerintiemste privéleven worden. Ook het onderscheid tussen gewenst en ongewenst is vaak minder helder of minder stabiel dan een wetgever het kan willen.

Opnieuw: geen misverstand, het ongewenst versturen of doorsturen van een dickpic is een bijzonder intimiderende vorm van seksuele grensoverschrijding. En toch. Zelfs (of misschien wel: vooral!) bij jongeren kan zo’n dickpic ook een niet zo subtiel onderdeel zijn van spel en experiment. Willen we echt de juridische hakbijl van een strafblad boven het hoofd van jonge mensen hangen omdat ze grenzen aftasten en overschrijden? Wat vandaag gewenst is, kan dat morgen niet meer zijn, of omgekeerd. Opnieuw is het de staat die te gretig tussenbeide wil komen in wat eigenlijk tot de seksuele opvoeding behoort.

Het is een debat dat moeilijk ernstig te voeren valt. Je zult zien dat er zedenprekers opstaan die dit bewust verkeerd begrijpen als een goedkeuring voor het blootstellen van kinderen aan porno of van jonge vrouwen aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat niet om de seks. Het gaat om de verbodsepidemie in de politiek. Ook op tal van andere gebieden zie je de neiging om nieuwe, lastige of storende fenomenen meteen te lijf te gaan met een verbod. Dat leidt tot een moralisering van wetgeving en beleid. De marges van toegelaten gedrag worden ingeperkt tot ‘wenselijk’ gedrag.

Minstens twee elementen spelen daarin mee. Een eerste, oppervlakkige, verklaring is dat er gewoon te veel politici zijn. Er is bijgevolg ook te veel politiek. Niet toevallig vallen in dit stuk de namen van de staatssecretarissen Michel en ­Schlitz, twee relatief onbetekenende regeringsleden, die hun mandaat niet te danken hebben aan maatschappelijke noodzaak maar aan particratisch evenwicht. Om toch hun meerwaarde te bewijzen, gaan ze noodgedwongen op zoek naar onbegaan terrein, waar ze nog een steen kunnen verleggen. Zo komen ze vanzelf op het private domein van de burger terecht. Instellingen die de politiek van dat terrein zouden moeten verjagen, zoals de Privacycommissie, staan te zwak.

Meer ten gronde richten politici zich vaker op zulk microbeleid, omdat ze zich machteloos weten tegenover de grote maatschappelijke uitdagingen, die zich vaak op internationaal niveau afspelen. Al mag ook gezegd worden dat ze die machteloosheid zelf ook overdrijven. Het is nog altijd mogelijk om bijvoorbeeld het belastingstelsel grondig en betekenisvol te hervormen. Maar dat kost tijd, wekt tegenstand op en levert op korte termijn minder tastbaar resultaat op. Dan is de verleiding groot om je liever te mengen in het leven van alledag.

TikTok

Er is nog iets. Veel van die ‘nieuwe verboden’ zijn gericht op jongeren. Van het recente idee om de gsm volledig uit de school te bannen tot de gedachte om een leeftijdslot te zetten op de vooral bij kinderen en jongeren populaire video-­app TikTok: de inspiratie om jongeren liever met een verbod dan met alternatieven te treffen is eindeloos.

Die twee plannetjes zijn nog niet uitgevoerd, maar soms gaat de repressie wel degelijk ver. Zo mag toch nog eens herinnerd worden aan de uiterst bedenkelijke aanpak van vorige zomer vanwege het progressieve Gentse stadsbestuur tegen Brusselse jongeren, na opstootjes met geweld in recreatiedomein De Blaarmeersen. Meervoudige identiteitscontrole, politie-escorte en een aparte ingang werden plots ‘normaal beleid’. Repressie bij amok is onvermijdelijk, maar als er jongeren in het geding zijn, mag die repressie blijkbaar altijd een tandje scherper.

Dat is zelfs structureel beleid. De in 2004 hervormde GAS-boetes hebben expliciet tot doel ook jongeren vanaf 16 te viseren, zonder veel justitiële rompslomp. Wat begint bij het noodzakelijke bestraffen van delinquentie, gaat al snel over naar het beboeten van skateboarden of ‘rondhangen’. Het is een gevoelig punt, maar ook in de coronaperiode is de vrijheid van kinderen en jongeren vaak harder ingesnoerd dan nuttig of nodig was. Burgemeesters schaften jeugdsport af, jongelui werden streng beboet voor een ‘vergrijp’ dat vaak niet verder ging dan een afgezakt mondmasker. Het beeld van de met politielint afgezette speeltuintjes in dorpen en steden blijft een van de meest trieste en nare herinneringen aan die tijd.

Vanuit democratisch oogpunt is de neiging om jongeren via de wet te ‘disciplineren’ zorgwekkend. In het parlement zijn jongelui niet of amper vertegenwoordigd. Dat maakt hen kwetsbaar voor een beleid dat jongeren te vaak en te makkelijk met problemen associeert. De conservatieve roep om repressie kan daarbij de progressieve neiging tot overbescherming de hand reiken. Zoals blijkt uit de ronduit slechte ideeën van MR-staatssecretaris Michel en Ecolo-­staats­secretaris Schlitz.