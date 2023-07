Spaanse coalitie met extreemrechts wenkt na winst conservatieve Partido Popular

Uit de laatste peilingen blijken de uitslagen van de parlementsverkiezingen die van de eerdere regionale en gemeenteraadsverkiezingen van 28 mei te volgen.

De rechts-conservatieve partij Partido Popular (PP) van Alberto Nunez Feijóo lijkt een overwinning behaald te hebben. Volgens de peiling van GAD3 zou de PP 150 van de 350 zetels gewonnen hebben. Dat betekent dat het genoeg stemmen zou halen om een meerderheid te halen met het uiterst rechtse Vox, dat 31 stemmen haalde. Volgens een andere peiling van Sigma Dos zou de PP 145 tot 150 zetels winnen en Vox 24 tot 27, wat betekent dat ze samen net tekort zouden komen voor een meerderheid.

Nederlaag

Zittend premier Pedro Sánchez lijkt dus op een nederlaag af te stevenen. Hij verraste door na de regionale en gemeenteraadsverkiezingen van 28 mei vervroegde parlementsverkiezingen aan te kondigen, nadat zowel zijn socialistische partij PSOE als regeringspartner Unidas Podemos (een coalitie van radicaal-linkse partijen) zwaar verloren hadden. Volgens de exitpolls zouden de socialisten nu tussen de 112 en 118 zetels halen, terwijl de radicaal-linkse coalitie Sumar (geleid door minister van Werk Yolanda Diaz) tussen de 27 en 31 zetels zou behalen.

Spanje kijkt nu vooral uit naar welke coalitie gevormd kan worden. Vooraf heeft de PP aangegeven dat het nationaal met Vox zal regeren als dat nodig is. Op gemeentelijk niveau hebben de PP en Vox de voorbije maanden al in meer dan honderd Spaanse gemeenten coalities gevormd, maar er is ook binnen de PP al onvrede over de bestuursakkoorden en eerste beleidsdaden die daaruit gekomen zijn.

Op nationaal niveau zou die coalitie nog gevoeliger liggen. De huidige Spaanse regering voerde een progressief beleid waarbij de rechten van lhbti’ers en andere minderheden werden versterkt. De vrees bestaat dat die rechten weer teruggedraaid worden door een rechtse regering waaraan Vox deelneemt. Bovendien zou het de eerste nationale regeringsdeelname zijn van uiterst rechts sinds de dictatuur van Franco (1939-1975), die de Spaanse maatschappij tot op vandaag verdeelt.

Met die deelname zou het taboe op regeren met uiterst rechts in Europa verder beslecht worden. Vorig jaar wonnen de ‘postfascistische’ Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni de verkiezingen in Italië, terwijl er ook in Finland en Zweden coalities met extreemrechts kwamen.

Toch blijft het afwachten of PP die stap zet. Ook een minderheidsregering van de PP, eventueel gesteund door kleinere regionale partijen, is in theorie ook een mogelijkheid.