Sp.a-voorzitter Crombez: "De PS in Brussel heeft geen moreel besef"

“Ik zou het zo opnieuw doen”, zegt Crombez over zijn aanpak van het schandaal rond de zitpenningen van Yvan Mayeur (PS). Woensdag stelde hij zijn PS-kameraden een ultimatum: ofwel vertrok Mayeur, ofwel sp.a. Maar het draaide anders uit. Uiteindelijk mochten ze allebei opstappen. Sp.a-schepen Ans Persoons is niet meer welkom.

“Ze zijn kwaad en rancuneus”, vertelt Crombez over de Brusselse PS. “Ze dachten dat wij stilletjes in een hoekje zouden blijven zitten, maar geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt. Er zijn grenzen. Zeker als je weet dat we bij sp.a al twee jaar vollenbak bezig zijn met strengere regels over cumul. Wij pakken elk mandatenprobleem kordaat aan.”