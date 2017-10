Sp.a neemt vrede met troostprijs op Antwerpse lijst

Groen en sp.a in Antwerpen trekken wellicht samen naar de kiezer. De tweede plaats op hun bondgenootschapslijst gaat naar de Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels. En dus niet naar sp.a. "Geen probleem. Zolang we N-VA maar wegkrijgen", klinkt het.

Vandaag hakken de onderhandelaars van sp.a en Groen de laatste knopen door over het bondgenootschap waarmee ze op 14 oktober 2018 naar de Antwerpse kiezer trekken. De voorbije maanden werkten ze in alle stilte aan een gemeenschappelijke naam, lijst en programma. Meerdere logo's en slogans werden daarbij uitgetest.

Intussen worden burgers geronseld om het bondgenootschap te verbreden. De opvallendste naam is die van de onafhankelijke kandidate Jinnih Beels. De politiecommissaris van Indiase afkomst was in Antwerpen verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van de politie, maar stapte op uit onvrede met korpschef Serge Muyters. Nu werkt ze aan het diversiteitsbeleid in Mechelen.

Dat Beels de tweede plek krijgt op de lijst, na kopman Wouter Van Besien (Groen), is opmerkelijk. Beels heeft met haar ervaring rond diversiteit een hoge symboolwaarde. Het feit dat zij de tweede plek krijgt, en dus niet sp.a, moet ook benadrukken dat het bondgenootschap geen clubje van groenen en roden wordt. Dit is een brede beweging.

Even slikken

Voor sp.a is het wel even slikken. Voor de komst van Bart De Wever (N-VA) waren de socialisten meer dan tachtig jaar aan de macht. Nu neemt kopman Tom Meeuws (sp.a) genoegen met de derde plek. Een keuze die werd doorgesproken binnen de partij. "Het is alle hens aan dek. Het eerste doel moet zijn om N-VA uit het stadsbestuur te krijgen", zegt een boegbeeld.

Afgaande op de peilingen wisten de socialisten al langer dat Meeuws geen potten zou breken bij de verkiezingen. Daarom besloot de partij haar wagonnetje vast te haken aan Groen. "Ik heb (partijvoorzitter) John Crombez en Tom Meeuws meteen gefeliciteerd", zegt Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a). "Jinnih Beels is een goede keuze. Ik zie die lijst 30 procent halen."

Ook Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte noemt het "mooi" dat een onafhankelijke op twee staat. "Ik zie daar geen probleem in." Vorige week zette het partijbestuur al het licht op groen.

Wie lijstduwer?

Vraag is: wat denkt de trouwe partijsoldaat hiervan? Zondag organiseren sp.a en Groen twee partijcongressen waarop ze hun samenwerking voorleggen aan de basis. Dat zou wel eens moeilijk kunnen worden.

De socialisten hopen nog iets uit de brand te slepen. "Over de lijstduwer zijn de gesprekken nog bezig", zegt een Antwerps sp.a-boegbeeld. "Het ideale is dat we een soort van spiegel krijgen, met een sp.a'er als lijstduwer. De gesprekken gaan ook in die richting."

Dat er weinig openlijk wordt gecommuniceerd, duidt op de zenuwachtigheid in beide kampen. De gesprekken lopen al maanden, maar het blijft een delicate oefening. “Als je een huis bouwt, moet dat solide zijn", zegt een onderhandelaar. "Anders zakt het in elkaar.”

Links versus rechts

Lijsttrekker Wouter Van Besien. Als Groen en sp.a elkaar vandaag vinden, en als de leden dat zondag goedkeuren, krijgt Antwerpen de ultieme krachtmeting tussen links en rechts. Bart De Wever (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen) zijn twee kandidaat-burgemeesters met een duidelijke visie op hun stad.

De kans bestaat dat de verbreding via het bondgenootschap meer kiezers naar Groen en sp.a lokt. Vraag is dan wat de kiezers van PvdA, in 2012 goed voor 8 procent, zullen doen. PvdA mag sowieso niet meebesturen. Blijven ze bij hun partij? Of gaan ze voor een strategische stem op het bondgenootschap, om zo een linkse omwenteling mogelijk te maken?