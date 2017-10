Sp.a-leden keuren samenwerking goed, spanning bij Groen: "Dit is zeer zwak"

De leden van de Antwerpse sp.a hebben hun goedkeuring gegeven voor de samenwerking met Groen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bij de 160 aanwezigen was er slechts 1 tegenstem en 1 onthouding.

Het project 'Samen', waar Groen en sp.a de krachten bundelen, werd vrijdag al voorgesteld op een persconferentie. Toch was de deal nog niet helemaal bezegeld: de leden van beide partijen moesten nog hun fiat geven op de respectieve lokale congressen.

Bij de Antwerpse socialisten, die in Deurne verzamelden, was het debat vrij snel beklonken. De achterban is daar traditioneel iets volgzamer dan bij Groen. Bovendien werden vorige week al zo'n 150 leden op drie verschillende plaatsen in de stad geconsulteerd. Toen al bleek dat er geen grote tegenstand zou opduiken. Vandaag keurden de 160 aanwezige leden de samenwerking massaal goed. Er was slechts 1 tegenstem en 1 onthouding. Volgens de interne regels volstond de helft van de stemmen.

"Zeer zwak, een beetje grijs"

Bij Groen, die even verderop in Berchem samenkomen, belooft het nog spannend te worden. Hoewel het partijbestuur zich vol achter het project had geschaard, moesten de leden overtuigd worden. "Wij zijn geen follow-the-leader-partij", zei Van Besien daarover. Zijn achterban laat zich niet zomaar iets opleggen. Bovendien: volgens de statuten is er een tweederdemeerderheid nodig om met een andere partij in zee te gaan, wat de lat nog een stuk hoger legt.

Vooral partijveteraan Mieke Vogels toonde zich vandaag al bijzonder kritisch. "Ik denk dat het een publiek geheim is dat ik niet echt pro-kartel ben, maar ik ben vooral niet overtuigd door het inhoudelijk platform dat ernaast ligt", zei ze voor het binnengaan aan de VRT. "Ik vind het zeer zwak, een beetje grijs."

Ze is ervan overtuigd dat apart opkomen verstandiger is. Een peiling van de Gazet van Antwerpen gaf enkele weken geleden aan dat de partij alleen beter zou scoren dan samen met sp.a. "Net nu de kiezer onze ideeën lust, is het niet verstandig om op voorhand al water in de wijn te doen." Bovendien zijn er genoeg mensen bij Groen die de socialisten nog altijd associëren met oude politieke cultuur en het establishment.