Sp.a-Groen en Open Vld trappen Gentse kiescampagne op gang: "Mijn populariteit neemt toe, dat voel ik"

In Gent hebben zowel het kartel sp.a-Groen als Open Vld hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar op gang getrapt. Dat gebeurde onder een stralende zon en met tonnen enthousiasme. "Ik geloof er steeds meer in."

"Ik heb er kippenvel van gekregen". Mathias De Clercq (Open Vld) is net met een brede grijns van het podium in de Gentse Oude Vismijn gestapt, waar hij door partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en Mechels burgemeester Bart Somers de hemel in werd geprezen als dé man die Gent nodig heeft. "Voor Open Vld is hij de juiste man op de juiste plek op het juiste moment", zegt Rutten. "Na het project-Somers in Mechelen is het nu tijd voor het project-Mathias in Gent."

Hoop en enthousiasme kenmerkten de liberale stedendag, die de klemtoon legde op de liberale accenten in de lokale besturen, maar tegelijk het startschot betekende voor de Gentse campagne. De zomerse temperaturen zorgden voor extra energie. "Geweldig hé, zo'n blauwe hemel", knipoogt Gents fractieleider Sami Souguir.