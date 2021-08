‘Sint-Truidens burgemeester Veerle Heeren schond beroeps- en medisch geheim volgens Audit Vlaanderen’

Veerle Heeren kwam in mei in een politieke storm terecht toen bleek dat ze enkele familieleden en kennissen voorrang had gegeven bij de vaccinaties. De burgemeester gaf dat uiteindelijk ook toe, maar beweerde dat ze te goeder trouw handelde. Ze overleefde een woelige gemeenteraad door tijdelijk een stap terug te zetten. Intussen heeft ze haar functie opnieuw opgenomen.

De voorbije week raakte bekend dat een onderzoek naar Heeren door Audit Vlaanderen is afgerond. Over de inhoud van het auditrapport werd nog niet officieel gecommuniceerd. De Truiense website Trudocs, die in mei ook een hoofdrol speelde in het uitbrengen van het nieuws rond Heeren, beweert nu inzage gehad te hebben in het rapport. Volgens de site heeft Heeren “meerdere malen het beroepsgeheim en medisch geheim” geschonden “door persoonlijke dossiers van Truienaren door te sturen naar een externe firma, die haar verdediging in de Truiense gemeenteraad moest voorbereiden”.

Een gemeenteraadslid dat kennis heeft van het rapport bevestigt de info van Trudocs.

Klacht

Verder schrijft Trudocs: “Voorts blijkt uit het rapport dat Veerle Heeren van ‘s morgens tot ‘s avonds in het vaccinatiecentrum ronddoolde zogezegd om de IT en elektriciteit te vrijwaren. Maar wanneer de onderzoekers van Audit Vlaanderen haar ondervragen over de werking van het vaccinatiecentrum, zegt ze van weinig tot niets te weten.”

Het rapport zal besproken worden op de gemeenteraad van 30 augustus. Die dag zal ook de auteur van het rapport van Audit Vlaanderen aanwezig zijn om het toe te lichten en te antwoorden op alle vragen van de gemeenteraadsleden. Er is nog discussie over hoe openbaar die zitting zal zijn.

Nog volgens Trudocs heeft Heeren een klacht tegen de site ingediend bij het federaal parket van Limburg wegens schending van het beroepsgeheim “omdat wij haar vaccinatiefraude aan het licht brachten”. Trudocs overweegt nu een tegenklacht, schrijft het.

Veerle Heeren laat in een reactie aan De Morgen weten geen commentaar te willen geven op de inhoud van het rapport. “Audit Vlaanderen gaf aan de stad mee dat wie een exemplaar van het rapport ontving, dat volgens de wet niet mag verspreiden op straffe van vervolging”, zegt ze. “Ik ga mij daaraan houden. Wat anderen doen is hun zaak. Ik hoop dat alle gemeenteraadsleden met de toelichting door Audit Vlaanderen op de gemeenteraad en met een volledig begrip van het rapport een zeer degelijk debat kunnen voeren. De wijze waarop dat zal gebeuren, besloten of niet, laat ik volledig aan de gemeenteraad over, zij beslissen in eer en geweten.”