Shinzo Abe wilde van Japan weer een militaire grootmacht maken, maar daar waren de Japanners niet klaar voor

De Japanse oud-premier Shinzo Abe werd gisteren op klaarlichte dag doodgeschoten toen hij op verkiezingscampagne was in het stadje Nara. Een verdachte werd gearresteerd. Zijn nationalistische droom om het land tot militaire grootmacht te ontwikkelen, heeft hij slechts ten dele waargemaakt.

De grote zorg van Shinzo Abe was dat de Japanse politiek het zonder hem zou moeten doen. Dan vervaagt de invloed van zijn conservatieve idealen, vreesde hij, dus stond het 67-jarige politieke zwaargewicht vrijdagochtend als vanouds met gebalde vuist een verkiezingstoespraak voor zijn Liberaal Democratische Partij (LPD) te houden op een onbeduidend verkeerspleintje. Daar werd hij neergeschoten.

Met Abe sterft een belangrijke politieke dynastie van drie generaties fervente nationalisten. Abe is kinderloos, dus is er geen nageslacht dat de grote missie van Abe en zijn voorvaderen voortzet om Japan met een normaal leger opnieuw tot grootmacht te verheffen.

Zelf dankte Abe zijn eerste politieke baantje als assistent op het ministerie van Buitenlandse Zaken aan zijn vader, die daar minister was. Vader en zoon zijn gevormd door een grootvader aan moederskant, Nobusuke Kishi, die van 1957 tot 1960 regeerde.

Opa Kishi heeft een belast verleden: vóór de Tweede Wereldoorlog leidde hij de industrialisatie van Mantsjoerije, het door Japan bezette noordoosten van China. Als minister in het oorlogskabinet was hij onder meer verantwoordelijk voor de munitie waarmee Japan in heel Azië dood en verderf zaaide. Kishi werd kort opgesloten als Klasse A-oorlogsmisdadiger, maar nooit berecht. Officieel wegens gebrek aan bewijs, maar waarschijnlijk omdat de Verenigde Staten aan het begin van de Koude Oorlog de fel anticommunistische Kishi goed konden gebruiken.

Frisse wind

Na de Tweede Wereldoorlog stelde Washington verliezer Japan onder curatele. Nooit mocht Tokio zich herbewapenen onder de door de Amerikanen opgestelde pacifistische grondwet, waarin staat dat het land afziet van een regulier leger.

Een van Abes jeugdherinneringen is de herrie van confrontaties tussen politie en linkse demonstranten buiten het parlement, terwijl hij binnen op schoot zat bij zijn opa, de premier. Deze protesten tegen wijzigingen in het veiligheidspact met de VS leidden tot het aftreden van Kishi. Zijn volwassen leven heeft Abe gewijd aan zijn grootvaders gefnuikte agenda: herziening van de grondwet die Japan recht op een echt leger geeft, een gelijkwaardige relatie met de Verenigde Staten en een prominente rol van Japan op het internationale toneel.

Abes premierschap in 2006 betekende een frisse wind: hij was de eerste premier die de oorlog niet had meegemaakt, en bovendien de jongste. Toch was die oorlog er altijd. Bijvoorbeeld toen hij als premier op persoonlijke titel een offer bracht in de Yasakuni-tempel, waar naast gewone gesneuvelden ook de grootste oorlogsmisdadigers worden herdacht. China en Zuid-Korea hielden hun hart vast voor een opleving van Japanse militarisme onder Abe. De opluchting in Peking en Seoul was dan ook groot toen hij na een jaar aftrad na een verpletterende verkiezingsnederlaag van de LPD.

Een veiligheidsagent tracht de dader tegen te houden die de oud-premier neerschoot. Beeld via REUTERS

Toen hij in 2012 terugkwam als premier bleef hij acht jaar, waarmee hij de langst zittende naoorlogse politicus werd. Hij vestigde zijn naam met zijn Abenomics, een combinatie van los monetair beleid en overheidsinvesteringen om de kwakkelende Japanse economie te stabiliseren.

Als telg uit de rijke elite voelde Abe zich op zijn gemak bij andere machtige mannen. Dinerend met de Chinese leider Xi Jinping of in de sauna met de Russische president Vladimir Poetin ontpopte de boomlange Abe zich als een handige pragmaticus die de nadelige invloed van zijn reputatie als rabiaat nationalist binnen de perken wist te houden. Zelfs Peking moest erkennen dat met Abe te praten viel.

Op zoek naar gelijkwaardigheid met de VS sloot Abe een opvallende vriendschap met de Amerikaanse president Donald Trump, die hij na zijn verkiezingsoverwinning een vergulde golfclub als presentje kwam brengen. Ze werden golfmakkers.

In Japan bleef het verzet tegen een grondwetswijziging te groot, maar Abe bleef onvermoeibaar proberen zijn land uit de slagschaduw van de Tweede Wereldoorlog te trekken. Al sprak Abe bij Chinese en Zuid-Koreaanse collega’s spijt uit over het leed dat Japan de buurlanden had aangedaan, eens moest het klaar zijn met dat eeuwige sorry zeggen, vond hij. “Onze kinderen, kleinkinderen en de generaties erna, die niets met de oorlog te maken hebben, moeten niet worden voorbestemd tot verontschuldiging”, aldus Abe tijdens de 70ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De relaties met China en Zuid-Korea verslechterden dan ook aanzienlijk.

Darmkwaal

Tegen grote weerstand in wist Abe kleine stapjes door te duwen, zoals wetgeving die Japanse deelname aan gevechtsmissies met bondgenoten mogelijk maakt, maar de gemiddelde Japanner was niet klaar voor Abes breuk met de pacifistische traditie.

Wegens zijn oude darmkwaal trok Abe zich in 2020 terug als premier, maar op de achtergrond bleef hij binnen de LPD aan de touwtjes trekken. Bijvoorbeeld door zijn favoriete conservatieven en haviken richting het premierschap te manoeuvreren. Zonder de beperkingen van een officiële regeringsfunctie voelde hij zich vrij steeds hardere en controversiëlere standpunten te ventileren, zoals de noodzaak het door China belaagde eiland Taiwan beter te beschermen.

De afgelopen maanden kwam zijn ideaal van een militair assertiever Japan dichterbij, al was dat niet door zijn toedoen, maar door Poetin. Japan is zo verontwaardigd over de oorlog in Oekraïne dat er openlijk over wordt gesproken het Japanse leger met aanvalswapens uit te rusten, een taboe dat Abe als premier nooit wist te doorbreken.