‘Schuiven en duwen’: gesprekken over verlenging Doel 4 en Tihange 3 gaan komende dagen verder

“De afgelopen dagen is op een aantal cruciale punten veel vooruitgang geboekt”, klinkt het in een persmededeling. “Het doel blijft om binnen een korte termijn een akkoord te bereiken waardoor de levensduur met tien jaar kan worden verlengd. Deze doelstelling wordt gedeeld door zowel de federale regering als Engie.”

De regering-De Croo had zichzelf opgelegd om tegen het einde van het jaar (2022) tot een akkoord te komen over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales. Hoewel beide partijen zeggen dat de gesprekken in een goede sfeer verliepen, werd enkele uren voor de deadline duidelijk dat er meer tijd nodig is om tot een akkoord te komen dat beide partijen volledig tevreden stelt.

Maandag gaan de onderhandelaars meteen weer aan de slag. Dat er geen akkoord is bereikt voor het einde van 2022, brengt de energiebevoorradingszekerheid voor 2026 nog niet direct in het gedrang, klinkt het. Maar de bedoeling zou wel zijn om zeker in januari nog te landen.

Eind maart heeft de regering-De Croo in extremis beslist om de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden dan voorzien in de wet op de kernuitstap. De kerncentrales moeten de stroombevoorrading verzekeren nu Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid en de Franse kerncentrales met grote problemen kampen.

Schuiven en duwen

In de zomer is al een principeakkoord gesloten over de levensduurverlenging met Engie. De regering en Engie verklaarden toen een nieuwe structuur te willen oprichten waardoor de overheid en Engie de financiële lusten en lasten van de twee jongste kerncentrales zouden delen. Over de financiële en juridische “details en komma’s” van dat partnerschap wordt nog onderhandeld.

Ook beloofde de regering aan Engie een maximumfactuur voor de verwerking van het nucleaire afval van alle kerncentrales. De afgelopen weken bleek het moeilijk om een consensus te vinden over hoe die berekend moet worden en hoe hoog die mag zijn.

Een bron binnen de regering omschrijft de onderhandelingen als een proces van “schuiven en duwen”, waarbij consensus over het ene punt nieuwe vragen over een ander punt oproept. De verschillen tussen de onderhandelingspartners zouden wel steeds kleiner worden.

Bedoeling is dat Doel 4 en Tihange 3 eind 2026 beschikbaar zijn (na een pauze in 2025) maar dat kan alleen als de voorbereidende studies en werken voor de levensduurverlenging snel worden opgestart. Engie moet onder meer een dossier indienen bij de toezichthouder FANC waarin het bewijst dat de kerncentrales veilig kunnen openblijven.

Het Franse energiebedrijf weigert dat proces op te starten zonder een bindend akkoord met de regering-De Croo. Dat is een te groot financieel risico, luidt het. In het verleden zijn de kosten van de hele operatie geraamd op circa 1 miljard euro.