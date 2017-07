Schrijnend gevolg van plaatsgebrek in jeugdzorg: 29 keer sliep een kind in de cel

Uit het jaarrapport van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg blijkt dat de resultaten voorlopig uitblijven. In 2016 waren er 29 nachten waarbij een minderjarige als noodgreep in een politiecel moest blijven. Een stijging tegenover de voorgaande jaren, stelt het rapport. "Een zeer betreurenswaardige vaststelling", luidt het.

In maart 2015 werd een 17-jarig meisje gedumpt aan het Antwerpse justitiepaleis. De psychiatrische kliniek kon haar opvang niet meer de baas. Omdat er nergens anders plaats was, moest ze een nacht in de politiecel doorbrengen. Geschokt pleegden Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) spoedoverleg om zulke misstanden te vermijden.

De groep van jongeren die in de cel belanden is divers. Het gaat niet enkel om psychiatrische patiënten, soms ziet de rechter de cel als enige manier om bijvoorbeeld een minderjarige in de prostitutie een veilige omgeving te bieden. In andere gevallen worden jongeren opgesloten die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid.

Eerste cijfers

Steeds geldt: zij horen eigenlijk thuis in de jeugdzorg of een gesloten instelling. Maar daar is een structureel plaatstekort. "Laat me duidelijk zijn: een minderjarige in de cel is onaanvaardbaar", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

Het is de eerste keer dat deze cijfers worden worden gepubliceerd, en dan nog enkel voor Antwerpen. Voor alle duidelijkheid: het rapport heeft het over 29 nachten, niet jongeren. Vaak belandt een jongere meer dan één nacht in de cel.