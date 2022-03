Scheldpartijen en vernederingen: ‘Mr. Speaker’ John Bercow officieel verbannen van parlementsterrein

Tijdens de Brexit-jaren groeide de goedgebekte Bercow met zijn Order! Order! uit tot een internationale beroemdheid. De Brit nam zelfs plaats aan de tafels van Nederlandse talkshows, waar hij menig hart veroverde met zijn anekdotes en welbespraaktheid. In november 2019 nam hij, na een tien jaar durend voorzitterschap, afscheid van The House of Commons. In het Brexit-debat was hij voor remainers een held, voor brexiteers de ultieme boeman.

Gooien met mobiele telefoons

Bij wijze van hoge uitzondering kreeg Bercow na zijn vertrek geen adellijke titel, waardoor hij niet als Lord Bercow plaats zou kunnen nemen in het Hogerhuis. Dat werd indertijd gezien als een wraak van Boris Johnson, die in de eerste maanden van zijn premierschap meerdere harde aanvaringen had gehad met Bercow, bijvoorbeeld over de ontbinding van het parlement die onrechtmatig werd bevonden. Een half jaar geleden liep Bercow over van de Conservatieve partij naar Labour.

Maar wat op de achtergrond meespeelde bij de beslissing over Bercows lidmaatschap van het Hogerhuis, was het onderzoek dat naar hem liep. Drie personeelsleden hadden hun beklag gedaan over het gedrag van de Speaker op de werkvloer. Dat zou gepaard zijn gegaan met scheldpartijen, vernederingen en het gooien van mobiele telefoons. Een van hen, Angus Sinclair, zei tijdens een aflevering van BBC Newsnight dat hij na zijn vertrek een zwijgplicht opgelegd had gekregen.

John Bercow in zijn rol als voorzitter van The House of Commons, tijdens de opening van het Britse parlement in 2014. Beeld AP

‘Serieleugenaar’

Begin dit jaar oordeelde een parlementaire gedragscommissie dat 21 van de 35 klachten die de drie over Bercow hadden geuit gegrond waren. Nu heeft een zogeheten Independent Expert Panel zich bij deze bevindingen aangesloten. In een hard rapport wordt Bercow uitgemaakt voor een ‘serieleugenaar’ en een ‘seriepestkop’. “We adviseren dat hij nooit meer een pas mag krijgen om de burelen van het parlement te betreden”, luidde de conclusie.

Voor de 59-jarige Bercow, een zoon van een taxichauffeur, is dit een gevoelige straf. Hij was in 1997 gekozen tot afgevaardigde voor Buckingham. In zijn tien jaar als voorzitter heeft Bercow met zijn vrouw Sally en kinderen gewoond in de luxueuze woonvertrekken van The Palace of Westminster, in de schaduw van Big Ben. Bercow legt zich niet mee bij het oordeel van wat hij een ‘kangaroo court’ noemt, en “een verspilling van belastinggeld”. Hij zal daarom beroep aantekenen.