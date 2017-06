Schaarbeek maakt werk van mandatenkadaster

De gemeente Schaarbeek beschikt sinds 2013 al over een mandatenlijst. Volgens burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) bevat ze echter geen informatie over vergoedingen. Daar komt tegen september of oktober verandering in. Vanaf het einde van het jaar is de lijst te bekijken op de gemeentelijke website.

Concreet zal de lijst de namen bevatten van de gemeentelijke vertegenwoordigers in alle gemeentelijke vzw's, vzw's die subsidies krijgen of meer dan de helft van hun budget uit publieke middelen halen. Ook de aanwezigheidslijsten van die vzw's worden openbaar.