‘Schaamteloos’ of ‘fake news’? Spanning rond uitkeringen slaat over op politiek

“De oplossing van de werkgevers voor de crisis? Gepensioneerden, zieken en werkzoekenden verarmen door te snijden in de welvaartsenveloppe.” De tweet van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) was er maandag niet naast. Volgens de socialist willen de werkgevers de armsten in ons land raken door het budget voor de verhoging van de sociale uitkeringen en pensioenen te verlagen. “Onverantwoord of schaamteloos? Het zal in elk geval zonder mij en de PS zijn.”

Ook vicepremiers Petra De Sutter (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo) stuurden afkeurende berichten de wereld in. “Het is voor ons ondenkbaar dat we deze crisis gaan aanpakken ten koste van de meest kwetsbaren”, verduidelijkte De Sutter. “De maandelijkse energierekeningen zijn loodzwaar, zeker voor diegenen die gepensioneerd zijn of van een uitkering moeten leven.”

Aanleiding is een brief die de werkgeversorganisaties op 11 juli naar de top van de federale regering stuurden. In de brief, die De Morgen kon inkijken en maandagmiddag uitlekte via Le Soir, tonen ze zich bezorgd over de instabiele economische situatie. Ze vragen zich af of de welvaartsenveloppe, goed voor ongeveer 900 miljoen euro, niet beter wat later wordt uitgedeeld: 60 procent nu en 40 procent volgend jaar. Zo pakte de regering-Di Rupo het ook ooit aan.

De werkgevers willen het budget ook ‘meer gericht’ uitgeven. Niet meer aan iedereen, dus. “Een logische sociale bekommernis”, vindt VBO-topman Pieter Timmermans. “Mijn vader van 85 vraagt zich af waarom zijn pensioen zou moeten stijgen, terwijl een alleenstaande moeder met twee kinderen het veel moeilijker heeft om rond te komen.” Tijdens deze energiecrisis moet er volgens de werkgevers kunnen worden afgeweken van de normale verdeling.

Dat de brief nu uitlekt, is geen toeval. Tegen 15 september moeten de vakbonden en de werkgevers het eens geraken over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Een overleg op maandagochtend maakte duidelijk dat de kloof tussen hen nog altijd diep is. Binnenkort volgen ook de onderhandelingen over het interprofessionele akkoord. De spanningen binnen de Groep van Tien en in de Wetstraat lopen nu al fors op.

“U zal begrijpen dat wij bijzonder boos zijn over de insinuaties en het fake news dat door sommige ministers wordt rondgestrooid”, zegt Timmermans, die naar eigen zeggen “gewoon wat verduidelijkingen” heeft gevraagd aan de regering. Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans komt het vertrouwen onder sociale partners door de brief “heel erg onder druk te staan”.