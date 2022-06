Sandrine Ekofo over het bezoek van het koningspaar aan gewelddadig Bukavu: ‘België moet sancties nemen tegen daders in Oost-Congo’

Na een bezoek aan Lubumbashi zaterdag reist het koningspaar zondag naar Bukavu, in Oost-Congo waar het geweld weer oplaait. Sandrine Ekofo (Broederlijk Delen) hoopt dat België nu ook de moed toont om daders te straffen. ‘Waarom nemen we sancties om Oekraïne en kijken we lijdzaam toe in Oost-Congo?’

Premier Alexander De Croo (Open Vld) keerde vrijdag terug naar België maar het koningspaar reisde door naar Lubumbashi (Katanga), waar zaterdag onder meer een ontmoeting met studenten op het programma staat. Vervolgens vliegen ze zondag door naar Bukavu (Zuid-Kivu) voor een ontmoeting met dokter Denis Mukwege, die slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld behandelt. Daar in het oosten vinden er weer zware gevechten plaats, waarschuwt Sandrine Ekofo (Broederlijk Delen).

Wat is de veiligheidssituatie waar de koning in terechtkomt?

Ekofo: “In Bukavu zelf heerst een gespannen rust maar in het noorden van de Kivu-streek flakkert het geweld op tussen de gewapende groepering M23 en het Congolese leger. De gevechten begonnen rond Rutshuru en verspreiden zich in de richting van Goma. Er is sprake van een zestigtal doden. Er zijn ook nieuwe vluchtelingenstromen naar Rwanda en Oeganda. Er zijn intussen ook nog zo’n 120 gewapende groepen actief in het oosten. Het pro-Oegandese ADF heeft op 28 mei nog 27 burgers vermoord in Beni.”

Waarom laait het geweld van M23 nu op?

“Begin april begon M23 opnieuw Congolese militaire posten aan te vallen. Het Congolese leger heeft toen ook twee Rwandese soldaten opgepakt die in het bezit waren van wapens en munitie voor de rebellen. Daaruit bleek dat M23, net zoals vroeger, nog steeds steun zou krijgen vanuit Kigali. Hierdoor staan de relaties tussen Congo en Rwanda (die tussen 1998 en 2004 elkaar ook rechtstreeks bevochten, MR) weer op gespannen voet. Het luchtverkeer tussen beide landen is opgeschort. Rwanda ontkent M23 te steunen, al werd dat in het verleden ook door de VN gerapporteerd.”

Wat verwacht u van het bezoek van koning Filip aan Bukavu?

“Het is belangrijk dat de koning er een publieke verklaring aflegt waarin hij niet alleen het geweld veroordeelt maar ook daders terechtwijst. In Kinshasa heeft hij al terecht gezegd dat de situatie in het oosten van Congo zo niet kan blijven duren. Er zijn de voorbije 25 jaar al miljoenen doden gevallen en miljoenen mensen zijn ontheemd of gevlucht. Hij beloofde ook dat België de internationale gemeenschap wil aanzetten om een oplossing te zoeken voor vrede in de regio. Het zou goed zijn als hij namens België nu de moed zou hebben om te wijzen op de negatieve rol van buurlanden zoals Rwanda en Oeganda in de conflicten.

“België zou ook iets moeten helpen doen aan de grote straffeloosheid door de oprichting van nationale en internationale tribunalen te steunen. Het probleem nu is dat lokale vredesakkoorden altijd eindigen met amnestie en de opname van militieleden in het Congolese leger. Deze aanpak werkt niet meer. Voor de Congolese gemeenschappen is het traumatiserend dat dezelfde mensen die eerst hun dorpen platbrandden en hun vrouwen verkrachtten hen plots moeten beschermen tegen anderen.”

Sandrine Ekofo Beeld Tim Coppens

Wat kan de Belgische regering daar tegen doen?

“Ik zou graag dezelfde aanpak zien voor de oorlog in Oost-Congo als die in Oekraïne. Rusland schendt het internationaal recht, we nemen sancties. Waarom kijken we dan lijdzaam toe als in Oost-Congo hetzelfde gebeurt? De Verenigde Naties verzamelden in hun Mapping Report nochtans genoeg bewijzen over de directe betrokkenheid van buurlanden Rwanda en Oeganda. En toch kijken we ook als België vooral weg.”

Welk soort sancties zouden een effect kunnen hebben?

“Wij bepleiten sancties die niet de Rwandese bevolking treffen maar de leiders. Net zoals met Rusland zouden we tegoeden kunnen bevriezen en visa kunnen weigeren voor verantwoordelijken. We zouden ook onze internationale samenwerking kunnen heroriënteren naar het middenveld in plaats van de Rwandese staat. Het enige wat sancties nu in de weg staat is een gebrek aan politieke wil.”

Beeld AFP

Spelen economische motieven ook mee?

“Door de destabilisatie van Oost-Congo blijft er onduidelijkheid bestaan over de omvang van verhandelde natuurlijke rijkdommen. Rwanda heeft zelf weinig bodemschatten maar exporteert veel zeldzame mineralen die enkel in Congo voorkomen, die vervolgens bij multinationals terechtkomen. Het is goed dat België meer werk wil maken van transparantie van deze handelsstromen maar we kunnen hier veel verder in gaan, zeker naar Rwanda toe. Onze terughoudendheid wordt mogelijk deels mee verklaard door de genocide van 1994. De erkenning van deze volkerenmoord mag evenwel geen excuus zijn om de uitroeiing van miljoenen Congolezen én Rwandese vluchtelingen niet te verhinderen. We moeten durven straffe taal te spreken.”

Zijn we ook kritisch genoeg voor de Congolese president Tshisekedi?

“Ik vind van niet. President Tshisekedi zag vrede in Oost-Congo terecht als prioriteit maar kondigde daarom in mei 2021 de staat van beleg af. Alleen gebruikt hij deze noodwet nu ook om kritische stemmen te onderdrukken. Zo kregen begin mei dertien mensenrechtenactivisten van de burgerbeweging Lutte pour le Changement (LUCHA) één jaar cel in Beni. België gunt Tshisekedi het voordeel van de twijfel uit blijdschap dat zijn voorganger Joseph Kabila weg is, maar mag de ogen niet sluiten voor dictatoriale trekjes die onder zijn bewind bleven bestaan.”