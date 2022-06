Sammy Mahdi verkozen tot nieuwe cd&v-voorzitter: ‘Minder betutteling en meer bescherming’

Het was al langer zeker dat Mahdi de nieuwe man zou worden die de christendemocraten gaat leiden. Hij was de enige kandidaat om Joachim Coens op te volgen, die na een dramatische peiling de handdoek in de ring gooide.

Mahdi is momenteel staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering. Zijn verkiezing als cd&v-voorzitter betekent dat hij daar vervangen zal worden. Het is nog niet bekend wie hem daar opvolgt.

“Ik ben heel trots en ontzettend dankbaar dat de leden zoveel vertrouwen in mij hebben om de partij een nieuw elan te geven”, laat Mahdi in een eerste reactie weten. “Ik wil van cd&v opnieuw een strijdvaardige partij maken die op de barricade staat voor de mensen. We willen minder betutteling van de mensen en tegelijkertijd meer bescherming voor de mensen. We zullen meer dan ooit dé gemeenschapspartij van Vlaanderen zijn.”

In een speech tijdens de familiedag, die zo’n 6.000 cd&v-leden en -sympathisanten lokte, klonk het verder nog: “We willen dat mensen hun rekeningen aan het einde van de maand kunnen betalen, zowel de lage als de brede middenklasse. We mogen niemand loslaten. En wij zijn de partij die verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft aan mensen. We hebben geen nood aan een overheid die alles in regeltjes giet en alles kapot verbiedt. Maar we verwachten wel dat iedereen een actieve inspanning levert om van onze samenleving een succes te maken. Dat geldt ook voor onze overheid die onze kinderen en kleinkinderen niet mag opzadelen met de problemen van vandaag.”

Bijna 16.000 leden brachten hun stem uit. “Een groot aantal gelet op het feit dat er slechts één kandidaat was”, merkt cd&v op.