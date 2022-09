Sammy Mahdi (cd&v): ‘Ik ben geen voorzitter die zijn broek afsteekt voor van alles en nog wat’

‘Hebben we het hard gespeeld? Uiteraard.’ Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi blikt terug op de week waarin de Vlaamse regering langs het ravijn scheerde.

Bent u al bekomen?

“Het was een ruwe dag. Er zijn nu eenmaal idealen waar je voor vecht. De inflatie zit rond 11 procent, en zowat alles wordt geïndexeerd. Je loon, je pensioen, je uitkering: alles stijgt mee. Maar de kinderbijslag niet. Dat is toch onlogisch? En dan kan je zeggen: ach, die kinderbijslag. Voor mij is dat ideologisch fundamenteel. Het gaat erom dat je gezinnen een bedrag geeft waarmee ze zelf vrij hun koopkracht kunnen onderstutten. Als je dat dan uiteindelijk niet binnenhaalt, vloek je natuurlijk eens luid. Maar je moet verder.”

Wanneer groeide het besef: dit lukt niet?

“Toen het ‘compromisvoorstel’ van N-VA op tafel kwam. De afspraak was dat de sociale toeslagen bij het kindergeld verhoogd zouden worden. Dat werd in het nieuwe voorstel plots van tafel geveegd. Het geld ging allemaal naar de minister van Onderwijs. Om er de schoolfacturen mee te verlagen. Waardoor die middelen niet rechtstreeks terechtkomen bij de gezinnen die het nodig hebben.”

Dat was geen serieus voorstel?

“Het is een manier om de buitenwereld te tonen dat je de hand hebt uitgestoken, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Als we dan het been stijf hadden gehouden, was er geen begroting, geen steun voor bedrijven en gezinnen in moeilijkheden. Ik had geen zin om Vlaanderen in chaos te storten. Dan bind ik liever in. De rest was blijkbaar wel bereid de boel te laten ontploffen.”

Dat is ook wat zij u verwijten.

“De realiteit is wat ze is. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Hebben wij het spel hard gespeeld? Uiteraard. Maar wij hebben ook compromissen op tafel gelegd, met een begrotingsevenwicht in 2027. Andere partijen stelden hun veto: de indexering was een te grote trofee voor cd&v, wij mochten die niet krijgen. Er zou dan te veel geld naar cd&v-kabinetten gaan. (Fors) Dat is een van de meest hallucinante dingen die ik al meegemaakt heb!”

Is dat niet hoe het machtsspel werkt?

“Deze energiecrisis is ongezien. Toevallig behoren nu de minister van Welzijn en de minister van Werk tot dezelfde partij. En dan moet je dus zeggen: jammer, die domeinen mogen niet te veel krijgen, want die zijn allebei van cd&v? Dat krijg ik aan niemand uitgelegd hoor.”

Hoe geloofwaardig is een partijvoorzitter die plooit?

“Daar moeten anderen over oordelen. Ik denk dat mensen wel zien dat ik iedere dag keihard vecht voor waar ik in geloof. Maar we kwamen op een punt waar twee andere partijen ‘stop’ zeiden. Dan moet je de politicus kunnen zijn die de shit op zich af laat komen.”

Sammy Mahdi: ‘Mijn partij is verkiezingen na verkiezing kleiner geworden. Dat betekent dat we scherp moeten zijn.’ Beeld Tim Dirven

Bent u te onstuimig geweest?

“Ik heb wel principes hè. Ik ben niet de voorzitter die zijn broek wil afsteken voor van alles en nog wat. Die al lang tevreden is als we wat postjes kunnen krijgen. Mijn partij is verkiezingen na verkiezing kleiner geworden. Dat betekent dat we scherp moeten zijn. We moeten niet van de eerste minuut toegeven als onze vraag met een ‘neen’ beantwoord wordt.”

Heeft Hilde Crevits u tot de orde moeten roepen?

“Neen, dat zijn zo van die verhalen (zucht). Eén: Hilde was bij de onderhandelingen betrokken van de eerste tot de laatste dag. Twee: er zijn tijdens onze fractiedagen begin september héél duidelijke lijnen afgesproken, samen met Hilde en de Vlaams Parlementsleden. We zouden voluit gaan voor de kinderbijslag. Drie: op het eind van de rit ben ik de hoeder van de partijlijn, maar ik doe dat altijd in overleg. Ik begrijp dan ook niet de ‘sensatie’ over die vergadering woensdag (waar Mahdi zou zijn teruggefloten door Crevits, red.). Op zo’n cruciaal punt moet je toch eens horen: ‘Jongens, wat doen we?’”

Crevits heeft u niet moeten intomen?

“Ik voelde zelf ook wel aan: vasthouden aan je principes en zo de Vlaamse regering in chaos storten, dat is lastig.”

Die regering ligt nu hoe dan ook op apegapen.

“Ik heb in de federale regering heel pittige debatten gehad als staatssecretaris voor Asiel. Bijvoorbeeld met PS en Ecolo over de hongerstakers. Ik hoor Paul Magnette vandaag nog geregeld… Ik hoop toch dat we het kleinmenselijke niveau wat kunnen overstijgen? We zijn politici: het mag knetteren en botsen hè. Ik ben niet iemand die zegt: ‘En nu praat ik nooit meer met u!’”

Jambon voelt zich vernederd door u.

“Tja, ben ik dan ook vernederd? We moeten voort. Dit was geen leuke passage, voor niemand. We hadden sowieso ook vroeger moeten beginnen aan deze onderhandelingen, maar bon. (Denkt) Wat ik wel hoop, is dat we elkaar in volgende dossiers misschien wat rechter in de ogen kunnen kijken. En van elkaar begrijpen dat we samen moeten oversteken. Je mag een ander toch iets gunnen?”

Heeft u het nu over het aartsmoeilijke stikstofdossier?

“Ik hoop dat dat niet aartsmoeilijk hoeft te worden. Wat klopt, is dat er al harde woorden zijn gevallen over de landbouwsector (Het stikstofdossier is in handen van N-VA-minister Zuhal Demir, red.). Ik ben opgegroeid in de stad, dus niemand moet denken dat ik hier ergens een petje van de Boerenbond hebt verstopt (lacht). Onze boeren draaien 24 op 7 hun botten af. Ik vind dat politici dan ook op een respectvolle manier moeten nadenken over hun toekomst. Het helpt niet om de landbouw als een ‘kwaaie sector’ af te schilderen.”

Straks start het federale begrotingsconclaaf. Gaat u daar ook ‘neen’ zeggen?

“Daar moeten een aantal stappen gezet worden, bijvoorbeeld fiscaal. Ook energie blijft een discussie. Ik verwijs dan naar het ‘k-woord’ - de kerncentrales. Daar moet nu snel duidelijkheid komen. En neen, ik heb niet de ambitie om zoveel mogelijk blokkages te verzamelen. Maar ik mag toch opkomen voor mijn mening? Anders schrijven jullie: cd&v heeft geen ruggengraat.”