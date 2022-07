Rwanda en Congo-Kinshasa tekenen overeenkomst om oorlog te voorkomen

President Tshisekedi van Congo en president Kagame van Rwanda willen een tot nu toe inactieve Congo-Rwanda-commissie nieuw leven inblazen. Die commissie moet gaan helpen bij het stoppen van de vijandelijkheden tussen de twee landen in het Grote Merengebied.

Afgelopen weken liepen de spanningen tussen de landen hoog op, nadat rebellen in het oosten van Congo een grensdorp bezetten. De Congolese regering zag die bezetting als een invasie, omdat de rebellen volgens hen worden gesteund door Rwanda. Als gevolg van het offensief raakten al meer dan 170.000 mensen ontheemd.

Onlangs waarschuwde Tshisekedi nog dat er een oorlog met Rwanda kan uitbreken. ‘Deze mogelijkheid kan niet worden uitgesloten’, zei hij een paar dagen geleden in een zeldzaam interview met de Britse krant Financial Times. ‘Als de provocatie van Rwanda voortduurt, zullen we niet stilzitten en nietsdoen. We zijn niet zwak.’ De nieuwe overeenkomst die nu op tafel ligt, moet die oorlog voorkomen.

Aanpakken van rebellengroepen

Het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst omvat het aanpakken van twee grote rebellengroepen die actief zijn in Congo. Het Congolese presidentschap eist ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking’ van de M23-rebellengroep uit het oosten van het land. Andersom wil Rwanda dat Congo stappen zet om de rebellengroep Forces Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR) komende tijd te verslaan.

In het grondstofrijke oosten van Congo zijn meer dan 120 milities actief, die schatrijk worden door de handel in onder meer goud, coltan en kobalt. Dat maakt de strijd tussen de gewapende groepen van groot strategisch en financieel belang. Volgens Congo steunt Rwanda de M23-rebellen, volgens Rwanda steunt Congo de FDLR-rebellen. Beide landen ontkennen elkaars beschuldigingen.

Gewapende militieleden in het oosten van Congo-Kinshasa, vlak bij de grens met Rwanda. Beeld AP

Vorige maand maakten de leiders van Oost-Afrikaanse landen nog bekend dat zij een regionale troepenmacht naar Congo zullen sturen om een einde te maken aan de uit de hand gelopen gevechten tussen rebellengroepen en de Congolese overheid. De eerste troepen, gestuurd door Oeganda, zijn inmiddels in het gebied aangekomen.

Overleg in Luanda

Ook de Afrikaanse Unie maakt zich al langer zorgen. Eerder dit jaar stelde zij de Angolese president Joao Lourenco aan om te bemiddelen. Hij organiseerde woensdag een topbijeenkomst met Kagame en Tshisekedi in Luanda, de hoofdstad van Angola, met de nadrukkelijke oproep het conflict te de-escaleren.

Dat is dus gelukt: de diplomatieke betrekkingen tussen Congo en Rwanda worden weer genormaliseerd nu de overeenkomst is bereikt. Op 12 juli komt de Congo-Rwanda-commissie bij elkaar, wederom in Luanda, om vervolgstappen te bespreken.