Rusland zou China militaire hulp hebben gevraagd, maar Peking ontkent gepikeerd

De ontkenning van China kwam maandag vlak voor een overleg tussen Amerikaanse en Chinese topdiplomaten. “De voorbije tijd heeft de Amerikaanse zijde met boosaardige bedoelingen een reeks van nepnieuwsberichten over Oekraïne gedeeld, telkens gericht op China”, zei woordvoerder Zhao Lijian. Zhao is zelf een van de grote gangmakers van de Chinees-Russische desinformatiecampagne over vermeende Amerikaanse militaire biologische laboratoria in Oekraïne.

De beschuldigingen heen en weer zijn tekenend voor de gespannen sfeer voorafgaand aan een overleg tussen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en buitenlandchef van de Chinese Communistische Partij Yang Jiechi. Sullivan waarschuwde zondag in een interview met CNN dat China sancties te wachten staat als het Rusland economisch steunt. “We communiceren direct en privé met Peking dat er absoluut gevolgen zullen zijn als China Rusland helpt met het aanvullen van de verliezen door de sancties.”

Economische steun

Dat Rusland China om militaire uitrusting zou hebben gevraagd, is niet ondenkbaar. De Russische minister van Financiën vroeg China zondag publiekelijk om economische steun. Eerder zeiden Amerikaanse functionarissen dat er tekenen zijn dat Rusland in Oekraïne door zijn voorraad van sommige wapentypes heen is. Er werden geen details gegeven over wat voor wapentuig Rusland zou hebben gevraagd.

Dat China op het Russische verzoek om militaire uitrusting zou ingaan, is hoogst onwaarschijnlijk. Dat zou Peking meteen op zware sancties van de VS komen te staan, terwijl de Chinese economie sterk afhankelijk is van westerse technologie en exportmarkten. Een dergelijke stap zou bovendien in tegenspraak zijn met China’s buitenlanddoctrine van non-interventie in militaire conflicten.

China schaart zich sinds het begin van de invasie in Oekraïne retorisch en ideologisch achter Rusland, waarmee het een hecht partnerschap heeft en een aversie deelt voor de VS en de NAVO. Peking weigert de Russische inval in Oekraïne te veroordelen, of als ‘oorlog’ of ‘invasie’ te bestempelen. Tegelijk probeert Peking zijn eigen economische belangen veilig te stellen, door zijn concrete steun aan Rusland voorlopig beperkt te houden.