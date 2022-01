Nieuws Rusland

Rusland is teleurgesteld over ‘onsuccesvolle’ gesprekken met het Westen en voert druk verder op

Een Oekraïnse militair loopt door een loopgraaf bij het front met de door Rusland gesteunde Oost-Oekraïense separatisten. Aan de Russische kant van de grens met Oekraïne heeft Rusland 100 duizend militairen samengebracht. Beeld Anatoli Stepanov / AFP

Rusland is teleurgesteld over de onderhandelingen met het Westen over Oekraïne en de veiligheidsorde in Europa. Dat heeft Aleksandr Loekasjevitsj, de Russische ambassadeur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), donderdag gezegd. Ook Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, noemde de gesprekken ‘onsuccesvol’.