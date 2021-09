‘Ronduit degoutant’: burgemeester Alken wil stuk van Wellen kopen voor fusie met Kortessem, maar botst op harde njet

“Ronduit degoutant”, schrijft de Wellense burgemeester Els Robeyns (Vooruit) in een Facebookbericht. “Het verhaal van de vrijwillige fusies gaat vandaag over platte politieke koehandel.”

Volgens Robeyns vraagt burgemeester van Alken Marc Penxten in een officieel schrijven of Wellen een stuk grond aan Alken wil verkopen, zodat Alken fusiegesprekken kan opstarten met Kortessem. Beide gemeenten grenzen immers net niet aan elkaar.

“Ik viel van mijn stoel toen ik deze brief las. Hier wordt nu eens zwart-op-wit op papier gezet waar vrijwillige fusies vandaag over gaan, namelijk puur, plat, politiek opportunisme”, zegt Robeyns. “Hij zegt letterlijk: wij zullen het hier eens regelen. Geef ons een stukje van uw grondgebied en we laten u met rust. Mensen en gronden gebruiken als pasmunt voor zuiver politiek gewin. Voor dat soort spelletjes pas ik.”

Geen uitverkoop

Robeyns lijkt allerminst van plan om op het voorstel in te gaan. “Wellen en de Wellenaren verdienen meer en beter. Iedere inwoner en ieder perceel grond van onze gemeente is voor mij als burgemeester even belangrijk en onmisbaar”, aldus Robeyns.

“Ik zet mijn mensen en mijn grond niet in de uitverkoop. Zolang als ik burgemeester ben zal dat in Wellen nooit ofte nooit gebeuren. De brief toont ook aan dat Alken eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in de belangen van Wellen en de Wellenaren.”

De gemeenten van de politiezone van het kanton Borgloon - naast Borgloon ook Alken, Kortessem, Wellen en Heers - lieten eerder een bestuurskrachtanalyse uitvoeren met het oog op een fusie. Borgloon koos deze zomer echter voor een fusie met Tongeren, waardoor een fusie met vijf van de baan is.