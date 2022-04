‘Rode lijn is overschreden’: Franstalige partijen vragen ‘ten laatste maandag’ opheldering van Bouchez na debat met Van Grieken

Bouchez en Van Grieken kruisten in ‘Terzake’ op Canvas de degens over de Franse presidentsverkiezingen. In Franstalig België is daar consternatie over ontstaan: in het zuiden van het land is er nog altijd een cordon médiatique rond extreemrechts.

PS-voorzitter Paul Magnette is “diep geschokt”, zei hij vanmiddag aan RTL-TVi. “Dit is een politieke fout en een ernstig precedent. Twintig jaar geleden hebben onze voorgangers bij de democratische Franstalige partijen een akkoord ondertekend waarin ze zeiden niet te onderhandelen noch te debatteren met extreemrechts. Meneer Bouchez heeft dat akkoord verbroken.”

De PS-voorzitter zat vanmiddag met de andere Franstalige partijen samen om het cordon sanitaire te herbevestigen. PS, Ecolo en Les Engagés vroegen de MR na afloop in een gezamenlijk persbericht om tegen maandagmiddag het standpunt over het cordon te verduidelijken. “Er is een rode lijn overschreden”, klinkt het. “Dit kan niet zonder gevolg blijven.”

Dat Franstalig België in tegenstelling tot Vlaanderen of Frankrijk de opmars van extreemrechts tot nog toe heeft kunnen afhouden, is te danken aan het feit dat extreemrechts nooit gebanaliseerd werd, aldus Magnette.

‘Failliet van Vlaanderen’

Bouchez noemde Vlaams Belang in het debat onder meer “het failliet van Vlaanderen”. “Tijdens het debat tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen hebben we het verschil gezien tussen een liberaal project met haalbare oplossingen en een extreemrechts project dat in slogans blijft steken. Van Grieken zegt graag dat Franstaligen allemaal linkse rakkers zijn, maar zijn programma verschilt op socio-economisch vlak niet met dat van de communistische PVDA.”

“Eergisteren heeft Le Pen aangetoond dat haar partij Rassemblement National het failliet van Frankrijk is. Welnu, Vlaams Belang is het failliet van Vlaanderen. Van Grieken belooft van alles, het enige probleem is dat hij nooit zegt waar hij het geld gaat halen.”

‘Slechtste van MR en PS samen’

“Ik begrijp heel goed waarom u voor Macron bent", riposteerde Van Grieken. “Mocht je een kindje maken met Paul Magnette, dan zou je Macron krijgen. Het slechtste van de MR gecombineerd met het slechtste van de PS.”

“De MR, die meer Europese Unie wil en mensen langer wil doen werken, gecombineerd met de PS die meer belastingen wil, meer staatsschuld, meer islamisering en meer vervreemding. U bent een globalist, ik ben een nationalist. Een natie moet baas zijn over bepaalde aspecten. 23 jaar lang hebben liberalen ons uitgelachen. En wat nu? We hebben niets meer in handen. Alles werd uitverkocht.”

‘Cordon sanitaire doorbroken’

Staatssecretaris Thomas Dermine (PS) hekelde vanmorgen al de keuze van Bouchez om in een tv-studio de verbale strijd aan te gaan. “Er zijn ernstige studies die aantonen dat de verkiezingsresultaten van extreemrechts klein blijven als het wordt uitgesloten van debatten”, zegt hij bij de RTBF. “Bouchez weet dat en toch kiest hij ervoor om het cordon sanitaire te doorbreken.”

Thomas Dermine. Beeld BELGA

Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo, reageert op Twitter. “Met extreemrechts debatteer je niet, je bestrijdt het”, schrijft ze.

‘Weerleg hun argumenten’

Bouchez is het daar niet mee eens. Je bestrijdt extreemrechts net door er mee in debat te gaan en door hun argumenten te weerleggen, vindt hij. “Het cordon sanitaire betekent alleen dat je geen akkoorden sluit met extreemrechts en extreemlinks. In Vlaanderen wordt er bovendien al lang gedebatteerd met Vlaams Belang”, zegt hij op de sociale media.

Bouchez voegt er tot slot nog aan toe dat duizenden Belgen het debat in Frankrijk tussen Macron en Le Pen hebben gevolgd. Ook met de PVDA wordt probleemloos in debat gegaan in de Franstalige media, stelt hij.