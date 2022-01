Republikeins Congreslid Marjorie Taylor Greene voorgoed verbannen van Twitter wegens verspreiden misleidende informatie

Greenes persoonlijke account was eerder al verscheidene malen bij wijze van waarschuwing tijdelijk geblokkeerd door het platform, maar nu heeft Twitter besloten het voorgoed af te sluiten omdat ze doorgaat met griezelverhalen over het aantal doden als gevolg van de vaccins. Ze mag nog wel van Twitter gebruik maken in haar functie als Congreslid.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf is Greene herhaaldelijk gevraagd te stoppen met het verspreiden van valse informatie die levens in gevaar kan brengen. “We hebben duidelijk laten weten dat we het account voorgoed sluiten na herhaalde schendingen van onze regels”, zei hij.

Greene reageerde furieus. Op Telegram noemde ze Twitter een “vijand van Amerika” die “niet tegen de waarheid kan”. “Big Tech kan de waarheid niet stoppen. De communistische Democraten kunnen de waarheid niet stoppen. Wij zullen overwinnen”, zei ze.

Trump-aanhanger

Greene, die voor haar district in Georgia in het Huis van Afgevaardigden zit, staat bekend als een fervent aanhanger van ex-president Donald Trump. Ze was ook actief in QAnon-kringen en veroorzaakte veel ophef met haar bewering dat tal van bloedbaden door schutters op scholen in scene waren gezet.

Greene weigert ook steevast een mondmasker te dragen op de vloer van het Huis, ook al is dat verplicht. Vorig jaar werd ze uit een aantal commissies gezet wegens uitlatingen waarin ze opriep tot geweld tegen Democratische politici, onder wie Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Maar in kringen van antivaxers wordt ze op handen gedragen wegens haar felle kritiek op de vaccinatiecampagne. Tot nu toe zijn in de Verenigde Staten al ruim 800.000 mensen aan Covid-19 overleden, terwijl er slechts een uiterst beperkt aantal sterfgevallen wordt toegeschreven aan de half miljard prikken die inmiddels zijn gezet.