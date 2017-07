Regering start hoopvol aan begrotingsweekend

Share 'Een akkoord is mogelijk in de nacht van zondag op maandag'

Zoals altijd heeft premier Charles Michel (MR) geen enkele beslissing definitief afgeklopt. Eerst moeten alle puzzelstukjes in elkaar worden geschoven. Het resultaat is dat niemand luidop durft te voorspellen of het dit weekend zal lukken om te landen, maar de ambitie is er in ieder geval wel.



"Een akkoord is mogelijk in de nacht van zondag op maandag", meent een onderhandelaar. Met dank aan de puzzelstukken die Michel begin deze week op tafel heeft gelegd. "Verre van ideaal", klinkt het in koor, maar voor het eerst sinds lang is er een basis om te onderhandelen.