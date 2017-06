Regering krijgt langere aanhoudingstermijn niet goedgekeurd

Het was een van de opvallendste maatregelen in het eerste antiterreurpakket waarmee premier Michel (MR) in de nasleep van de aanslagen in Parijs uitpakte. De regering wou de standaardaanhoudingstermijn, de tijd die je als verdachte in de cel doorbrengt voor je een onderzoeksrechter te zien krijgt, optrekken. Alleen moest daarvoor artikel 12 van de Grondwet gewijzigd worden, en dat kan alleen met de steun van honderd van de honderdvijftig kamerleden.

Het voorbije anderhalf jaar werd over de kwestie gedebatteerd in de terreurcommissie, maar een compromis kwam daar niet uit de bus.