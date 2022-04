Regering Israël wankelt nadat partijgenoot van premier overloopt naar oppositie

Met haar stap deelt Silman een harde klap uit aan Bennetts pogingen om een uitzonderlijke coalitie bijeen te houden: sinds juni vorig jaar wordt Israël geregeerd door een regering die bestaat uit extreem linkse, centristische en uiterst rechtse partijen én (voor het eerst in de geschiedenis van het land) een Arabische partij. De enige lijm die deze politici bij elkaar bracht, was hun gedeelde weerzin tegen Netanyahu, die twaalf jaar lang premier was van het land.

De coalitie van Bennett had de kleinst mogelijke meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement: 61 van de 120 zetels, en die is zij nu kwijt. Dat betekent niet dat de regering direct zal vallen, maar het risico komt wel een stuk dichterbij.

Ministerschap

Bennett wist aanvankelijk van niets: volgens Israëlische media hoorde hij woensdagochtend via de media dat hij zijn meerderheid kwijt was. Later op de dag werd duidelijk dat Silman zich heeft aangesloten bij de Likoedpartij van Netanyahu, en dat haar een ministerschap (Volksgezondheid) is aangeboden zodra de oud-premier weer een nieuwe regering mag leiden.

Het besluit van Silman volgt na een relletje vorige week met de huidige minister van Volksgezondheid. Deze besloot dat ziekenhuizen tijdens de joodse feestdag Pesach geen bezoekers hoeven tegen te houden die brood of andere gerezen producten voor hun geliefden meenemen – iets wat joden tijdens Pesach niet mogen eten. Voor Silman was dat onbestaanbaar, en moest de minister aftreden omdat het joodse karakter van de staat hiermee wordt bedreigd. Tijdens de Holocaust gingen mensen tijdens Pesach vasten om maar geen brood te hoeven eten, zei ze boos.

‘Stap ook over’

In een brief moedigt Silman andere parlementariërs van de regeringspartijen aan haar voorbeeld te volgen. ‘Ik zal mijn vrienden blijven aanmoedigen om samen een rechtse regering te vormen. Ik weet dat ik niet de enige ben die hiervoor voelt. Het is mogelijk om met dit parlement een andere regering te vormen.’

Netanyahu liet direct weten dat hij ‘zeer verheugd is’. Ook hij roept andere parlementariërs op om haar voorbeeld te volgen en zich bij het rechtse kamp aan te sluiten. ‘Jullie zullen met open armen worden ontvangen.’

Idit Silman nam ontslag vanwege een geschil over religieuze aangelegenheden. Beeld Instagram

Om daadwerkelijk een nieuwe rechtse regering te kunnen vormen (zonder dat er eerst verkiezingen worden uitgeschreven), zullen er nog zeven mensen moeten overlopen naar de oppositie: het aantal dat Netanyahu nu nog tekortekomt.

Uitzonderlijke koorddans

Maar zelfs als het bij de overstap van Silman blijft, wordt het voor Bennett min of meer onmogelijk om nog beleid te maken. Hij heeft de afgelopen tien maanden een uitzonderlijke koorddans moeten uitvoeren om alle neuzen van zijn coalitie dezelfde kant op te laten wijzen, want de regeringspartijen zijn het eigenlijk nergens over eens.

Als Bennett nu, met zijn minderheidskabinet, nog iets door het parlement wil krijgen, moet hij bij de oppositie gaan bedelen om met hem mee te stemmen. De rechtse partijen zullen dat zeker niet doen, en de resterende zeven zetels zijn van de Joint List, een samenwerkingsverband van Arabische partijen. Deze staan in ideologisch opzicht mijlenver van de rechtse en centristische partijen in Bennetts coalitie, en bovendien zou hun achterban het ze niet in dank afnemen. En dat is een argument waar deze partijen heel gevoelig voor zullen zijn, nu mogelijke nieuwe verkiezingen als een donkere wolk boven Israël hangen.