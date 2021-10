Regering hakt knoop door: wie lange tijd thuis zit, kan deeltje van uitkering verliezen

De regering-De Croo zit nog altijd samen om de begroting op orde te krijgen en enkele belangrijke dossiers erdoor te krijgen. Nadat eerder op de dag al uitlekte dat de zeven partijen overeentstemming hadden bereikt over het milderen van de energiefactuur, zijn ze het nu ook eens over de aanpak van de langdurig zieken, zo bevestigen verschillende bronnen.

Ons land kent intussen bijna een half miljoen mensen die voor lange tijd thuis zitten. De vorige regering voerde een ‘reïntegratietraject’ in om hen weer aan de slag te helpen, maar volgens een erg kritische analyse van het Rekenhof leidde die vooral tot ontslag.

De regering komt nu met een breed plan, op aangeven van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Opvallende daarbij is dat zowel de werknemers als de werkgevers kunnen gesanctioneerd worden. Wie langdurig ziek wordt, moet na tien weken een vragenlijst invullen. Daarna wordt hij uitgenodigd bij een ‘terugkeercoördinator’ om te bekijken welke opties er zijn om opnieuw te beginnen werken.

Wie hardnekkig weigert de vragenlijst in te vullen of naar het gesprek te gaan, verliest 2,5 procent van zijn uitkering, zo besliste de regering. “Maar dat is echt het laatste redmiddel”, klinkt het in de regering.

Omgekeerd kunnen ook werkgevers tegen een straf aankijken. Het gaat dan om bedrijven, waar er meer langdurig zieken zijn en meer reïntegratietrajecten mislukken dan elders in de sector. Zij betalen boete ter waarde van 2,5 procent van de lonen van de werknemers. Let wel, daarbij wordt voor de berekening enkel gekeken naar werknemers jonger dan 55 jaar en met meer dan drie jaar dienst. Ook gaat het enkel om bedrijven met meer dan 50 werknemers in dienst.

Tegelijk neemt de regering de regio’s in het vizier. Als bijvoorbeeld via de VDAB onvoldoende inspanningen zijn om mensen aan de slag te helpen, kan Vlaanderen een deel van zijn dotatie verliezen. Ook de mutualiteiten, die de terugkeercoördinatoren aanleveren, kunnen een deel van hun financiering geschrapt zien.

De huisartsen krijgen ook een centrale functie in het hele traject. Ziektebriefjes voor één dag worden afgeschaft, en dat voor drie dagen op een jaar. Die maatregel is afgezwakt tegenover wat er eerder op tafel lag, maar zo moeten artsen meer tijd hebben om patiënten beter te begeleiden. Via het elektronisch voorschrift kunnen ze aangeven wat de persoon in kwestie nog zou aankunnen op de werkvloer.

Tot slot wordt het begeleidingstraject van langdurig zieken ook vereenvoudigd en hervormd, op initiatief van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De begeleiding naar de werkvloer zou al starten vanaf 3 maanden, in plaats van na 4 maanden nu. Ook zou er pas na 9 maanden kunnen overgegaan worden tot ontslag vanwege medische overmacht, nu zit daar geen termijn op. De bedoeling is zo dat de reïntegratie meer kansen krijgt. De band tussen het begeleidingstraject en een ontslag wordt doorgeknipt: het wordt twee aparte procedures.