Regering-De Croo heeft nog één kans om titel van ‘slechtste begrotingsland van Europa’ van zich af te schudden

Nu het Monitoringcomité een nieuw begrotingsrapport op tafel legt, heeft de regering-De Croo nog een laatste kans om de bedenkelijke titel van ‘slechtste begrotingsland van Europa’ van zich af te schudden. Wat vermag de regering nog?

We zijn het Europese kneusje. Raken we die status nog kwijt?

Het Monitoringcomité, een groep topambtenaren die de staatsfinanciën in de gaten houden, komt donderdag met een nieuw rapport over het begrotingstekort. Dit rapport is traditiegetrouw het startschot voor de begrotingscontrole van de federale regering. De onderhandelingen beloven moeilijker te worden dan anders, want in vele opzichten is dit het overleg van de laatste kans. Als de regering-De Croo niet de geschiedenis wil ingaan als de slechtste begrotingsleerling van Europa, dan zal ze een paar moeilijke knopen moeten doorhakken.

Bij de begrotingsopmaak in oktober leverde de regering een donkerrode begroting af met een tekort van 33,5 miljard euro. Dat is 5,8 procent van het bbp. Daarmee had ons land samen met Slovakije de diepste begrotingsput van de hele Europese Unie. Toenmalig staatssecretaris Eva De Bleecker (Open Vld) duwde het mes nog wat dieper in de wonde toen ze het tekort zelfs op 6,1 procent schatte, aangezien de regering nog niet alle kosten van haar energiesteun had meegerekend. Daarmee stonden we plots onderaan de Europese ranking. De imagoschade voor premier Alexander De Croo (Open Vld) was zodanig groot dat ze naar de exit werd geduwd.

Europa toont zich mild. Ook voor ons?

“Hoe kunnen we die 5,8 procent, waar we nog altijd officieel van uitgaan, naar beneden krijgen? Dat is nu de cruciale vraag. Zo hoeven we niet meer met onze neus in de wind te fietsen”, zegt begrotingsexpert Wim Moesen.

De Europese Commissie hijgt in onze nek. Normaal moeten lidstaten hun begrotingstekort onder de 3 procent van het bbp houden en hun schuldgraad onder de 60 procent. Tijdens de coronacrisis gooide ze die strikte begrotingsregels overboord, zodat lidstaten dure steunmaatregelen konden nemen. Deze ‘ontsnappingsclausule’ werd enkele jaren verlengd vanwege de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, maar vanaf 2024 moeten we weer in het gareel lopen. De regering moet daar nu al rekening mee houden.

Het is de laatste kans voor De Croo I. Krijgt ze nog iets klaar?

In de eerste plaats staat het imago van de regering-De Croo op het spel. Dit is de laatste kans om voor de verkiezingen van 2024 de bakens te verzetten. De zeven coalitiepartijen hebben het land rechtgehouden tijdens de coronacrisis en de energiecrisis, maar het begrotingstekort hangt als een molensteen rond hun nek. Iedereen beseft dat er structurele hervormingen nodig zijn om de kosten van de vergrijzing onder controle te houden en de arbeidsgraad op te krikken. Maar kan de coalitie haar ideologische tegenstellingen overstijgen?

Financieel dreigen we in een vicieuze cirkel terecht te komen. Hoe meer schulden we opbouwen, hoe meer rente we daarop moeten betalen. Op dit moment bedraagt de rentefactuur van de Belgische overheden 1,6 procent van het bbp, ongeveer 9 miljard euro. De voorbije jaren viel die factuur nog mee omdat de intrestvoeten bijzonder laag waren, maar zij zijn nu aan het stijgen. Hierdoor zal ook de rentefactuur de komende jaren oplopen met zo’n 0,2 procent per jaar. Dit weegt op zijn beurt op de staatsschuld.

Intussen is er nog een andere factor die de rente op onze staatsschuld omhoog dreigt te stuwen. Het ratingbureau Fitch maakte vorige week bekend dat het de kredietwaardigheid van ons land naar beneden dreigt bij te stellen. Enkel door de begroting te saneren, kunnen we dit vermijden.

In de sociale zekerheid is er een meevaller van 1 miljard euro. Moeten we daar blij om zijn?

De kosten voor de sociale zekerheid vallen dit jaar inderdaad 1,1 miljard euro lager uit dan verwacht. Een rapport van het beheerscomité van de sociale zekerheid, dat De Morgen kon inkijken, legt de voornaamste verklaring bij de lagere inflatie. Het Planbureau kwam half februari met een nieuwe prognose waarin de verwachte inflatie voor 2023 naar beneden werd bijgesteld, tot 4,5 procent. Vorig jaar was dat nog 9,6 procent.

Maar voor alle duidelijkheid: tegenover een begrotingstekort van 33 miljard euro blijft die meevaller een druppel op een hete plaat. Om de cijfers significant op te krikken, moeten we de activiteitsgraad verhogen en de oplopende vergrijzingskosten onder controle krijgen. Hiervoor zijn structurele hervormingen nodig in de pensioenen, de fiscaliteit en de arbeidsmarkt.

Nog genoeg andere obstakels op de baan. Hoe geraakt Vivaldi daar voorbij?

Dat is de bedoeling, maar op het eerste gezicht lijkt de ambitie bij de regeringspartijen beperkt. Zo willen de socialisten niet al te fors ingrijpen in de pensioenen. De pensioenplannen die bevoegd minister Karine Lalieux (PS) tot nu toe op tafel legde, zijn volgens de Europese Commissie te beperkt om de vergrijzingskosten onder controle te houden. Als we niet forser ingrijpen, dreigt ze 850 miljoen euro aan relancegeld in te houden. Aan de andere kant staan de liberalen op de rem bij de fiscale hervorming van financiënminister Vincent Van Peteghem (cd&v).

Er zijn nog wel meer obstakels waarover de regering kan struikelen. Zo moet ze voor de paasvakantie nog een deal met Engie afsluiten over de kostprijs van de levensduurverlenging van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Bovendien is er een wetenschappelijk advies opgedoken om de abortustermijn op te trekken van 12 naar 18 weken. Hierover bestaat een brede meerderheid binnen de regering, maar voor cd&v kan dit absoluut niet door de beugel.