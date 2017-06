Rebellie binnen PS: 150 partijleden starten operatie Schone Handen

"Ik zie niet in hoe Yvan Mayeur en Pascal Peraïta in de PS kunnen blijven." Brussels minister-president Rudi Vervoort gooide vanochtend de knuppel in het hoenderhok. Samen met tientallen partijgenoten verenigde hij zich in de properehandenbeweging #Grouponsnousetdemain!, een verwijzing naar het refrein van de Internationale. Aanvankelijk was er sprake van 40 leden, maar dat aantal liep snel op. Op het moment van schrijven ging het al om 150 politici, maar de beweging blijft groeien.

Het doel: 'hun' PS redden van de ondergang.