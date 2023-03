Raoul Hedebouw (PVDA) niet van plan TikTok van zijn smartphone te gooien: ‘Is spionage wel acceptabel als het door de VS wordt gedaan?’

In de Franstalige krant La Dernière Heure zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw dat hij niet van plan is om de app van zijn smartphone te verwijderen. “Het is een geweldige manier om in contact te komen met duizenden jongeren en zo maatschappelijke kwesties te bespreken. Maar ook om artistieke en humoristische creativiteit te ontdekken”, aldus de voorzitter.

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) is het verbod niet meer dan “gezond verstand”, maar daar gaat Hedebouw niet mee akkoord. “De Verenigde Staten en hun multinationals zijn de kampioenen wat privacyschending en spionage met computermiddelen betreft”, reageert hij.

“Zelfs vandaag hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten vrij toegang tot onze gegevens, bijvoorbeeld via sociale netwerken. De regering kiest ervoor om TikTok te viseren, hoewel er in de woorden van Vincent Van Quickenborne zelf, geen sprake is van vastgesteld misbruik. Waarom deze dubbele standaard? Is spionage wel acceptabel als het door de VS wordt gedaan?”

Misbruik

Volgens de oppositiepartij moet de overheid onze privacy op alle platforms beschermen. “Niet alleen op TikTok, maar ook op Facebook, Twitter, Instagram... We weten dat het verdienmodel van deze bedrijven gebaseerd is op het misbruik van onze gegevens. Een verbod zal de situatie niet verbeteren”, reageerde PVDA-Kamerlid Nabil Boukili deze vrijdag na de TikTok-ban.

“In plaats daarvan moeten we krachtige instrumenten inzetten: een echt onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit om te controleren wat er gebeurt met onze gegevens, reclame op basis van algoritmes of de toepassing van open source”, besluit Nabil Boukili.