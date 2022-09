Raakt Jambon tijdig klaar voor herkansing?

De Vlaamse regering verkeert in een diepe vertrouwenscrisis. Het parlement gaf Jambon twee dagen extra om een begrotingsakkoord rond te krijgen, na de gemiste Septemberverklaring. Maar dinsdag moesten vooral wonden verbonden worden.

Nieuwe vergaderingen tussen de regeringspartners werden dinsdag niet meer belegd. Jambon hield het op pendeldiplomatie per telefoon. Iedereen weet wat de eisen zijn van de andere partijen. “Samenkomen heeft nu enkel zin als een akkoord in zicht is,” klinkt het bij N-VA.

Een nieuw compromisvoorstel kwam intussen niet meer op tafel. Er werd vooral op menselijk niveau gepraat, zegt een insider. “Wat er zondagnacht gebeurde, heeft grote brokken gemaakt. Het is kwestie van die te lijmen.”

Zoals bekend is de regering-Jambon diep verdeeld over de kinderbijslag. CD&V wil die koppelen aan de spilindex, zodat het kindergeld mee stijgt met de levensduurte. Open VLD en N-VA vinden dat dat te veel geld kost, geld dat er in deze crisistijd niet is.

Aan Jambon om een compromis te zoeken. Maar dat lijkt een erg lastige opdracht. Zowel bij de liebralen als de christendemocraten klinkt het: wij gaan absoluut niet inbinden.

Is er nog ruimte om elkaar tegemoet te komen? “Niet veel alleszins. Het is een klein gaatje om door te kruipen. En de sfeer is er niet naar om elkaar toegiften te doen,” zegt een N-VA’er.

Zo tikt de klok, alweer, genadeloos in het nadeel van de minister-president. Hij wil niet nog eens met lege handen naar het parlement. Officieel hoeft hij donderdag het parlement niet toe te spreken, maar bij N-VA beseffen ze dat er weinig keuze is. “Als we niet komen opdagen, vordert het parlement Jambon op en sla je zeker een mal figuur.”

Zelfs als tegen donderdagmiddag nog een begrotingsakkoord beklonken wordt, beseft de Vlaamse regering dat de voorbije week nog lang zal nazinderen. De komende maanden wachten nog heel wat taaie dossiers, vaak dossiers waar CD&V electoraal kwetsbaar is. “Na deze week weet je weet al hoe die dossiers gaan lopen,” klinkt het bij N-VA.