Puigdemont bevestigt ontmoeting met Rus, maar: ‘Nooit euro’s, roebels, dollars of bitcoins uit het buitenland ontvangen’

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont had aan de vooravond van de onafhankelijkheidsverklaring een ontmoeting met een Russische gezant, brachten onderzoeksjournalisten van OCCRP en Bellingcat uit. Het gesprek ging over financiële en militaire steun. Puigdemont reageert bij De Morgen.

Klopt het dat u die avond in 2017 een ontmoeting had met Nikolaj Sadovnikov, allicht een Russisch geheim agent? Volgens de onderzoeksjournalisten sprak uw contact Victor Tarradellas in een bericht naar u over Sadovnikov als ‘Poetins gezant’?

Puigdemont: “Victor Tarradellas was verantwoordelijk voor het internationale beleid bij de CDC, de politieke partij waartoe ik behoorde, en het was onder deze voorwaarde dat hij vroeg te worden ontvangen. Ik heb hem privé ontmoet, niet in een officiële functie of een officieel kader.

“Tarradellas kwam samen met verschillende personen, onder wie een andere Catalaanse persoon die toegaf belangen in Rusland te hebben. De andere twee personen hebben zich nooit voorgesteld of zich voorgedaan als vertegenwoordigers van enige regering, en zeker niet van de Russische regering. Ik ken hun identiteit of nationaliteit nog altijd niet.”

Had Sadovnikov het over 500 miljard dollar en 10.000 Russische soldaten als steun voor de Catalaanse onafhankelijkheid?

“Zodra zij begonnen te praten en hun voorstellen uiteen te zetten, besefte ik dat de bijeenkomst zinloos was. Ze spraken over dubieuze economische fondsen en zogezegde militaire steun die vanuit mijn standpunt volkomen onaanvaardbaar en absoluut irrationeel waren.

“Ik heb het voorstel zeer expliciet, maar zo beleefd mogelijk afgewezen en de vergadering onmiddellijk beëindigd. Ik was toen met veel relevantere zaken bezig. Geen enkele toezegging is ook maar in overweging genomen.”

Volgens de journalisten heeft Tarradellas nochtans minstens 1 bitcoin, ter waarde van bijna 10.000 dollar, uit Rusland ontvangen.

“Victor Tarradellas heeft nooit met mij samengewerkt, is nooit lid geweest van de zogenaamde Estat Major (een politiek uitvoerend orgaan, BST) van het onafhankelijkheidsproces en heeft nooit deelgenomen aan vergaderingen over de strategie voor de onafhankelijkheid van Catalonië.

“De privézaken van de heer Tarradellas hebben niets te maken met de strijd voor onafhankelijkheid, noch met de eventuele financiële ondersteuning daarvan. Daarop aandringen is gewoon een onaanvaardbare manipulatie en ontbeert elke grond, behalve een irrationeel belang van de Spaanse Guardia Civil om uit de losse pols een verhaal te verzinnen om mijn reputatie te beschadigen.”

U distantieert uzelf van Tarradellas, maar eerder berichtte The New York Times ook over reizen van uw stafchef Josep Lluís Alay naar Rusland en zijn ontmoetingen met mensen uit het Kremlin en de geheime dienst. Hoe verklaart u dat?

“Josep Lluís Alay ging naar Rusland om een lezing te geven aan de universiteit als hoogleraar geschiedenis en om de media te ontmoeten die mij wilden interviewen. In geen geval heeft hij Russische ambtenaren of geheime agenten ontmoet. Hij is er nog twee keer geweest, op persoonlijke titel, om zijn academisch onderzoek voort te zetten. Het is een ongepaste manipulatie van ernstige media.”

Uw partij Junts heeft nooit steun gekregen uit Rusland?

“Het is waanzin te denken dat mijn politieke partij, laat staan ikzelf, ooit illegale of buitenlandse inkomsten heeft ontvangen. Boekhouding en herkomst van financiële bronnen zijn belangrijke kwesties in het Spaanse politieke systeem, ze worden streng gecontroleerd.

“Al onze middelen zijn afkomstig van duizenden Catalaanse burgers. We hebben nooit euro’s, roebels, dollars, bitcoins of andere cryptomunten ontvangen uit het buitenland of uit welke dubieuze bron dan ook. Het tegendeel beweren is laster en zal voor de rechter komen. Onze partij, en ook ikzelf, zijn al jaren het slachtoffer van desinformatie, lastercampagnes en voortdurende aanvallen op onze reputatie.”