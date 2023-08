PS-vicepremier pleit voor legalisering cannabis: ‘Winst voor de overheid van zo’n 660 miljoen per jaar’

De legalisering van cannabis is een oplossing voor het drugs- en veiligheidsprobleem in onze steden, zegt vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘Of worden Duitsland, Nederland en Luxemburg bestuurd door extreemlinks?’

Ministers, het zijn nét mensen, zo blijkt alweer. Ook voor hen mag de zomer altijd nog ietsje langer duren. “Ik heb er twee weken vakantie opzitten, in Westende aan de Belgische kust en in het noorden van Italië. Even relaxen. (lacht) Al blijf je toch altijd bezig, bijvoorbeeld met de problemen bij Delhaize en de stakingen bij Ryanair in Charleroi.”

U staat voor een druk verkiezingsjaar.

“Ik heb het altijd gezegd en ik blijf het herhalen: ik zal mijn werk doen tot de laatste minuut. Mijn campagnemodus, die blijft nog even uit. Er liggen nog meer dan genoeg dossiers op de regeringstafel die onze aandacht vergen. Om te beginnen een begrotingsoefening van 1,2 miljard euro voor 2024.”

Eigenlijk verwacht niemand nog iets van Vivaldi.

“Men verwacht van ons dat we ernstig ons werk doen. Maar ik ben niet naïef, na de blokkage van de onderhandelingen over de taxshift deze zomer zal het niet gemakkelijk zijn om nog grote hervormingen door te voeren. Want als het in juli niet gelukt is, waarom dan wel in september? We zitten met een regeringspartij, MR, die het geld niet wil gaan halen waar het zit: bij de rijksten en bij de grote bedrijven.”

“Je hoort altijd: ‘Er zijn hervormingen nodig!’ Mijn vraag aan u is: wie houdt de hervormingen tegen? Niet PS.”

Vivaldi dreigt in lopende zaken te belanden tot de verkiezingen.

“We moeten en zullen nog besturen. Bijvoorbeeld rond veiligheid en justitie is het duidelijk dat we aan de bak moeten.”

U verwijst naar de onrust rond het Zuidstation?

“Klopt. Daar stelt zich een groot veiligheidsprobleem. Let wel: dat is geen ‘Brussels probleem’. In Parijs zie je juist hetzelfde, aan de Gare du Nord. Maar we moeten het wel aanpakken. En dan heb ik het niet over de zogenaamde ‘schoonmaakoperatie’ van dit weekend. Dat is geen structurele oplossing.”

Waar denkt u aan?

“Wat mij betreft moet er snel een nieuw politiecommissariaat geopend worden in het Zuidstation. Om de veiligheid van de reizigers te garanderen en om ervoor te zorgen dat sociale diensten hun werk kunnen doen ter plekke. Onder meer als het gaat om de vele niet-begeleide minderjarigen die er hun toevlucht zoeken.”

Dat zal geld kosten.

“Ik stel vast dat als Antwerpen met een probleem kampt dat de bevoegdheid van de stad zelf overstijgt, dat er dan snel middelen worden vrijgemaakt. Antwerpen heeft onlangs 19 miljoen euro extra gekregen voor de strijd tegen de drugstrafiek. Terecht. Maar ook Brussel maakt nu dus aanspraak op extra middelen.”

“Vergeet niet: het Zuidstation is een belangrijke toegangspoort van ons land. De Thalys en Eurostar komen er toe.”

In Vlaanderen wordt vooral gewezen naar de falende Brusselse politiek. Naar uw PS-collega’s.

“Sorry, maar die kritiek is al te doorzichtig. De waarheid is: we geven vandaag veel geld uit aan de luchthaven van Zaventem, aan de haven van Antwerpen, maar niet aan het grootste station van het land. Of is er iemand die Philippe Close, burgemeester van Brussel-stad, aanziet als een laksist? Komaan. Om over onze andere sterke burgemeesters niet te spreken.”

“Sowieso is het probleem in het Zuidstation gekoppeld aan de opvangcrisis. Brussel doet hierin véél meer dan zijn deel. Telkens als er noodopvangplaatsen voor asielzoekers nodig zijn, wordt er meteen naar de hoofdstad gekeken.

(droog) “Het initiatief van de staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) om single mannen te weren uit de opvang is trouwens niet doorgesproken binnen de regering. Het is ook in strijd met de wet en internationale afspraken. De Moors opdracht is om met oplossingen te komen, niet de handdoek in de ring te gooien.”

Politiemensen smeken al jaren om meer geld. Ook deze regering is daar nooit mee over de brug gekomen.

“Vivaldi voorziet meer dan 1 miljard euro extra voor politie en justitie. Dat is niet niks. Kan het nog meer zijn? We zullen het snel weten: de begrotingsoefening komt eraan. Maar we moeten de huidige middelen ook gerichter inzetten.”

Hoe bedoelt u?

“Als we het over het drugsprobleem in België hebben, dringt zich een ingrijpende hervorming op: we moeten de legalisering van cannabis overwegen. Als je kijkt naar onze buurlanden: in drie van de vier is dit vandaag al gebeurd. In Nederland, Luxemburg en sinds kort Duitsland is het zo. Volgens mij heeft het geen zin meer om aan onze politie te blijven vragen om eindeloos cannabisgebruikers te vervolgen en in de cel te stoppen. Die repressie werkt niet.”

Straf...

“Simpelweg cannabisgebruik depenaliseren heeft volgens mij geen zin. We moeten legaliseren om de teelt en de verkoop te kunnen organiseren. Om er ook inkomsten voor de staat uit te halen. De universiteit van Düsseldorf heeft de winst van een legalisering voor de Duitse overheid geschat op 4,7 miljard euro per jaar. In België zou je uitkomen rond 660 miljoen per jaar, onder meer via accijnzen zoals op alcohol en tabak. Geld dat kan dienen voor de politie, justitie en preventie.”

Legale drugs zoals alcohol en tabak zorgen al voor enorme maatschappelijke schade.

“Ik vind cannabis niet onschuldig. Ik heb twee kinderen die stilaan hun puberteit ingaan. Ik ben gevoelig voor het gezondheidsprobleem dat cannabis stelt.”

“Het gaat er hier niet om dat we cannabis willen promoten. Absoluut niet. Maar je moet wel realist zijn: cannabis is alomtegenwoordig en het is sociaal geaccepteerd. Je kan op geen zomerfestival komen zonder een joint te ruiken.”

“Cannabis verbieden helpt ons niet vooruit. Een legalisering is een kwestie van gezond verstand. Het zou ons toelaten om gebruikers beter te begeleiden, om de verkoop aan minderjarigen te verbieden, om een belangrijke inkomstenbron van het misdaadmilieu – onder wie terroristen – over te nemen én om de politie zich te laten toeleggen op grotere problemen. Harddrugs zoals coke en crack zijn veel schadelijker voor de gezondheid en voor ons maatschappelijk weefsel.”

Komt u soms in Amsterdam? Wil u ook hier coffeeshops op elke straathoek?

“Neen. Het Nederlandse model vind ik niet ideaal. Het is een beetje hypocriet omdat de verkoop wel legaal is maar de teelt niet. Ik kijk vooral naar Duitsland, waar gebruikers zich aansluiten bij een vereniging die gezamenlijk cannabis verbouwt en aan de leden verkoopt (Een lid ouder dan 21 jaar van zo’n cannabisclub kan tot 50 gram per maand kopen. Er mag niet gerookt worden ter plaatse, JVH).”

Partijen zoals N-VA en MR zullen uw voorstel weghonen.

“Ik ben advocaat geweest. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe de strijd tegen cannabis menselijk en financieel kapitaal vreet, met weinig resultaat. In het beste geval worden kleine dealers gepakt. Een legalisering van cannabis zou coherenter werken. Of is men in onze buurlanden niet goed snik?”

“Worden Duitsland, Nederland en Luxemburg bestuurd door extreemlinkse regeringen vol onbenullen? Heeft men in Amerikaanse staten zoals New York en Californië – daar gebeurt het ook – geen idee hoe de wereld werkt? In de VS weten ze: een drooglegging werkt niet. Ze hebben het ooit geprobeerd met alcohol, met omgekeerd effect.”

Cannabis is vaak een ‘instapdrug’. Gebruikers stappen later over naar harddrugs zoals coke.

“Er is geen wetenschappelijk onderzoek die uw stelling bevestigt. Bij gematigd gebruik van cannabis – let wel gematigd – zou dat niet het geval zijn. Nogmaals: ik minimaliseer de risico’s van cannabis niet. Maar nu vegen we die risico’s onder het tapijt.”

U zal niet genoeg steun vinden voor een legalisering.

“Ik heb deze week begrepen dat Jong Open Vld in Brussel al voorstander is.”

Dat is niet hetzelfde als premier Alexander De Croo.

“Neen, natuurlijk niet. Maar misschien neigt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne meer naar ons standpunt (die zich in 1999 liet fotograferen met een joint in de mond, JVH)?”

Ook veel politiemensen zijn ronduit tegen een legalisering.

“Met de huidige middelen is het voor de politie gemakkelijker om achter de kleine vissen te gaan dan achter de grote haaien. En als je niets ‘vangt’, zijn je statistieken niet goed.”

Een regering met N-VA lijkt zo alweer een stapje verder weg.

“Als het over veiligheid en volksgezondheid gaat, dan is de legalisering van cannabis voor PS een prioriteit. Dat mag voor iedereen duidelijk zijn. Wat N-VA betreft: we kunnen niet samenwerken met een partij die onze sociale zekerheid wil ondergraven en het einde van België wil bewerkstelligen.”

Er was nochtans een deal in 2020 tussen Paul Magnette en Bart De Wever.

“Er was een startnota. Géén deal. En in die nota stonden nog heel wat punten tussen haakjes. Er was nog lang geen consensus over de inhoud. Paul Magnette heeft in 2020, in onzekere tijden, vooral zijn verantwoordelijkheid voor het land willen opnemen.”

Als het over N-VA gaat, wordt vaak naar u gekeken. U staat te boek als een regionalist.

“Ik ben meer dan ooit regionalist, want je moet oplossingen op maat zoeken. Neem de NMBS. Die moet zeker federaal blijven, maar het is wel een feit dat je in Vlaanderen en Wallonië met een andere geografie en bevolkingsdichtheid te maken hebt. Wat andere recepten vergt. En als minister Annelies Verlinden (cd&v) spreekt over fusies van politiezones, dan zeg ik: de zone is mijn thuisstad Rochefort is al even groot als het hele Brussels gewest.”

“Wat belangrijk is: mijn regionalisme gaat samen met een gehechtheid aan België. Er is geen tegenspraak.”

Ziet u iets in een grote staatshervorming?

“Ik denk dat we als Franstaligen eerst onze eigen zaken op orde moeten zetten. (In Franstalig België is al langer debat over een samensmelting tussen gewest en gemeenschap, zoals in Vlaanderen, JVH) Ook op het nationale niveau zijn er bijvoorbeeld tijdens corona wel dingen naar boven gekomen die beter kunnen.”

Moet de arbeidsmarkt volledig gesplitst worden?

“Er is al veel geregionaliseerd. Meer dan sommigen denken. Soms krijg ik vragen vanuit Vlaanderen om iets mogelijk te maken – neem in de opvolging van werkzoekenden – terwijl de regio’s dat al kunnen. (lacht) En daarnaast denk ik dat we niet in vakjes mogen denken van Vlaams versus Waals. De situatie in Waals-Brabant en in het zuiden van Luxemburg is bijvoorbeeld beter dan in sommige Vlaamse provincies.”

Vlaamse bedrijven moeten werknemers zoeken in India en Mexico. Waar zitten de Waalse werklozen, hoor je dan.

“Het probleem is vooral de mismatch tussen de vraag en het aanbod. De reden dat men naar India trekt, is omdat er daar veel gespecialiseerde IT’ers voorhanden zijn. Een beroepsgroep waar we een gebrek aan hebben in het hele land, zowel ten noorden als ten zuiden van de taalgrens. Hetzelfde verhaal in de zorg en in het onderwijs.”

Oké, maar waarom raken de Brusselse jongeren niet op de luchthaven van Zaventem?

“Hier speelt veel meer dan motivatie. Het gaat dan onder meer om gebrekkig openbaar vervoer, met slechte verbindingen tussen de Brusselse STIB en De Lijn bijvoorbeeld. Ook het gebrek aan plaatsen in de kinderopvang is een rem. Zeker voor vrouwen.”

Nochtans blijft het beeld: Dermagne heeft te weinig gedaan rond werk.

“Ik heb meer verwezenlijkt dan veel van mijn voorgangers. We moeten verder werken om in 2030 aan 80 procent werkzaamheidsgraad te komen, dat klopt, maar als ik rechtse partijen hoor spreken over hervormingen op de arbeidsmarkt, dan gaat het alleen maar over het bestraffen van mensen zonder job. Nooit over de werk-privébalans of welzijn op het werk. Daar zit vandaag nochtans dé uitdaging.”

“Er zijn historisch weinig werkzoekenden in België, maar er zijn wel historisch veel langdurig zieken.”

Als er onder Vivaldi zoveel goeds is gebeurd, waarom scoren Vlaams Belang en PTB dan?

“Een politiek mandaat moet je met bescheidenheid uitvoeren. Ik ben dus de laatste om te zeggen dat alles perfect is verlopen. Maar als je ons werk analyseert, dan hebben we het lang niet zo slecht gedaan als vaak wordt beweerd door de populisten.”

“We zijn corona goed doorgekomen en we hebben de koopkracht van gezinnen beschermd tijdens de energiecrisis. Iedereen riep: ‘De inflatie wordt een catastrofe!’ Maar dat is dankzij de automatische indexering niet het geval geweest.”

Toch groeien de extremen.

“Met zeven in Vivaldi is het niet altijd gemakkelijk. En soms hebben we het onszelf al te moeilijk gemaakt. Vooral dan MR en Georges-Louis Bouchez. Maar de hedendaagse samenleving is complex en daar is onze politiek een weerspiegeling van. Misschien moeten we dat nog wat meer uitleggen richting de verkiezingen.”

“Trouwens: over het succes van Vlaams Belang, zou dat ook niets te maken hebben met de kwakkelende Vlaamse regering? Of is het altijd de schuld van Vivaldi?” (lacht)