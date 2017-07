Provinciegouverneurs na Versnick: "Wij openen buitenlandse deuren voor Vlaamse bedrijven"

Een Vlaams bedrijf dat investeringsplannen heeft in een ver buitenland staat voor een ware embarras du choix. Schrijft het zich in voor een koninklijke missie, een prinselijke, een federale of een Vlaamse, ministers incluis? Of reizen ze liever onder de auspiciën van Flanders Investment and Trade (FIT)? Zelfs grote steden onderhouden hun eigen economische contacten. Dus wat kunnen de provincies daar nog gaan zoeken?