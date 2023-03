Protesten en stakingen leggen Frankrijk plat, zaterdag weer actiedag tegen pensioenplan Macron

Het was de zesde grote actiedag dit jaar tegen het plan van president Emmanuel Macron om onder andere de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Verspreid over het land vonden zeker 260 demonstraties plaats, waarvoor ruim tienduizend politieagenten op de been waren. In Parijs, Lyon en Rennes besloot de politie vanwege opstootjes waterkanonnen in te zetten, maar op de meeste plekken verliepen de demonstraties rustig.

De vakbonden wilden nog meer mensen op de been krijgen dan het record van 31 januari, toen meer dan een miljoen demonstranten werden geteld. Volgens schattingen van de overheid en de vakbonden, die uiteenlopen van 1,29 miljoen tot 3,5 miljoen demonstranten, is dat gelukt. Laurent Berger, leider van een van de grootste vakcentrales CFDT, sprak aan het begin van de middag van een ‘historische mobilisatie’. Tegenover de menigte in Parijs benadrukte hij dat de regering niet ‘doof kan blijven’ voor zo’n opkomst.

Brandstoftekorten

Daarnaast zetten de vakbonden in op stakingen, in de hoop dat de overheid de economische impact van de onvrede onder de bevolking zou voelen. De uitgangen van alle acht Franse raffinaderijen, waaronder die van Total en Esso, werden geblokkeerd, waardoor het transport van benzine volledig stil ligt. Als de blokkades zoals gepland nog de hele week gaan duren, zullen de brandstoftekorten oplopen.

De acties van dinsdag troffen met name reizigers. De meeste treinen, metro’s en bussen stonden stil, net als een deel van het vliegverkeer. Op allerlei plekken wierpen demonstranten met autobanden en andere materialen wegblokkades op, met enorme files tot gevolg. Ook bleven sommige scholen gesloten en werd in verschillende plaatsen het afval niet opgehaald.

Today's general strike in Marseille, France 🔥pic.twitter.com/bB7GWtvXcC — Eric Blanc (@_ericblanc) 7 maart 2023

Docenten verschijnen woensdag weer voor de klas, maar een deel van de stakingen zullen komende dagen doorgaan. Ook hebben de bonden voor aanstaande zaterdag een nieuwe actiedag uitgeroepen. De vakbonden staan onder tijdsdruk om hun acties op te voeren en de politiek verder onder druk te zetten. Naar verwachting worden de plannen aan het eind van deze maand al door het parlement geloodst.

Steun in parlement

Uit de meeste peilingen blijkt dat een meerderheid van de Fransen achter de acties staat, maar de regering geeft tot nu toe geen krimp. Volgens de regering zijn de hervormingen noodzakelijk om het Franse pensioensysteem financieel in stand te houden. Naast de pensioenleeftijd wordt ook het aantal jaren verhoogd dat mensen premie moeten betalen om voor een volledig pensioen in aanmerking te komen.

‘Ik kan begrijpen dat niet veel mensen nog twee jaar willen werken’, aldus premier Elisabeth Borne aan de vooravond van de grote actiedag. ‘Maar dit is noodzakelijk om de levensvatbaarheid van het pensioensysteem te waarborgen.’ Daarbij wijst ze onder meer op de vergrijzing.

Wel moet Macron zich nog verzekeren van de steun van de republikeinse partij, omdat hij geen meerderheid in het parlement meer heeft. De komende weken zullen er in het parlement nog flinke debatten worden gevoerd over de plannen.