Professor David Criekemans over de aanslag in Kaboel: ‘Wellicht gaan de VS nu versneld terugtrekken’

Bij twee explosies aan de luchthaven van Kaboel en een nabijgelegen hotel zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. ‘Dit is een nieuw politiek feit voor de Verenigde Staten en de taliban’, zegt professor David Criekemans (UAntwerpen).

Hoe bedoelt u?

“Op dit ogenblik zijn de feiten nog fragmentarisch, maar volgens CNN zouden er ook Amerikanen gewond zijn geraakt bij de aanslag. Dat wijzigt de situatie voor president Joe Biden. Dit is een nieuw politiek gegeven waar hij rekening mee moet houden.”

Wat betekent dat?

“Wellicht zullen de Verenigde Staten nu versneld hun vertrek doorvoeren. De paradox van dit alles is dat de VS en de taliban dit samen zullen moeten coördineren. Het is ginds nu avond en er was voor zover ik verneem net een vliegtuig vertrokken. Of er een vergelding komt? Dat zal afhangen van wie erachter zit. Maar ik denk dat men nu eerst zo snel mogelijk weg zal willen, vooraleer er nog meer Amerikaanse slachtoffers vallen.”

Deze aanslag werd al enkele dagen verwacht?

“Klopt en de hoofdverdachte momenteel is IS. Het Pentagon spreekt over een zeer complexe aanval, dat is jargon voor een combinatie van bomaanslagen en schietpartijen. De bedoeling is duidelijk verwarring zaaien en chaos creëren. Hoe complexer de aanval, hoe beperkter het lijstje van mogelijke daders.”

Wat betekent dit voor de geopolitieke betrekkingen en de situatie ter plekke?

“Ik vraag me af hoe China en Rusland hier nu naar kijken. Ze waren aan het applaudisseren bij de aftocht van de Amerikanen. Maar nu blijkt dat de stabiliteit er bijlange na nog niet is. Ook de taliban komen hier erg verzwakt uit. Ze zijn ook niet in staat gebleken om dit te voorkomen. Nu, er gaapt een enorme kloof tussen de politieke taliban en de strijders op het veld. Als de VS nu versneld vertrekken, is het machtsvacuüm helemaal compleet. Dat kan leiden tot nog meer chaos en mogelijk zelfs een burgeroorlogscenario.”