Pro-Ierse Sinn Féin wint parlementsverkiezingen Noord-Ierland

Sinn Féin met zijn katholieke achterban kreeg 27 van de negentig zetels in het parlement. De rivaliserende Democratic Unionist Party (DUP) van pro-Britse protestanten leverde in en mag 25 afgevaardigden leveren. De vorige keer was het verschil tussen beide partijen één zetel, in het voordeel van DUP (27 om 28). De centrum-liberale Alliance won flink en ging van acht naar zeventien zetels, zo werd vannacht duidelijk na het tellen van nagenoeg alle stemmen. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg iets minder dan 65 procent.

De winnende partijleider Michelle O'Neill sprak van een kenmerkend moment in de geschiedenis en de voorbode van een nieuw tijdperk. “Deze dag staat symbool voor wezenlijke verandering”, reageerde de politica op het bericht dat haar Sinn Féin, zoals vrijdag al werd voorspeld, de grootste fractie was geworden in het Noord-Ierse parlement.

Hereniging

Volgens O'Neill moet er nu een “eerlijk debat” komen over de partijdoelstelling van een eenwording met de Republiek Ierland. De verkiezingszege verandert voorlopig niets aan de status van Noord-Ierland. Om het Verenigd Koninkrijk te verlaten is een referendum nodig en daarover beslist de Britse regering. Dat kan nog jaren duren.

Sinn Féin is de voormalige politieke tak van de IRA, een beweging die met geweld voor aansluiting bij Ierland streed. De huidige leider van de partij heeft al gezegd zich vooral bezig te willen houden met de gestegen kosten van levensonderhoud en de gezondheidszorg.

Sinn Féin streeft weliswaar naar een referendum over de hereniging van Noord-Ierland met Ierland, maar wil dat niet meteen. Noord-Ierland ontstond een eeuw geleden als protestantse afsplitsing van het overwegend katholieke Ierland.