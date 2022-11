President Taiwan stapt op als partijleider na forse verkiezingsnederlaag

In een toespraak aan haar aanhang legde Tsai zaterdag haar partijleiderschap neer. “Ik moet alle verantwoordelijkheid dragen”, zei ze over het verlies. Wel blijft ze nog tot 2024 aan als president van het land.

Vooral het verlies van de strijd om het burgemeesterschap in hoofdstad Taipei is een zware domper voor de DPP en president Tsai. De verkiezingen in de hoofdstad worden gezien als een graadmeter voor de presidentsverkiezingen. DPP-kandidaat Chen Shih-Chung werd verslagen door Chiang Wan-an (KMT), achterkleinzoon van dictator Chiang Kai-shek.

Inschikkelijker China-beleid

De KMT versterkt met de overwinning de positie in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Als de partij daadwerkelijk wordt gekozen kan dat gevolgen hebben voor de toekomst van Taiwan, dat nog altijd door China wordt geclaimd. De KMT streeft goede relaties met het Chinese vasteland na. Taiwan voert onder de KMT doorgaans een inschikkelijker China-beleid dan onder de DPP.

De Chinese leider Xi Jinping voerde de druk op Taiwan de afgelopen jaren op. Onder Tsai verzette het land zich fel tegen China. Zo ontving ze de prominente Amerikaanse politicus Nancy Pelosi in Taiwan. Het bezoek was China een doorn in het oog. Als reactie begon Beijing met grote militaire oefeningen rond de eilandstaat.

De KMT reageerde verdeeld op het bezoek van Pelosi. Chiang Wan-an, de nieuw verkozen burgemeester van Taipei, was overigens voorstander van het bezoek.

Nationale strijd

Niet voor niets verhief Tsai de verkiezingen, die normaal gesproken voornamelijk over lokale thema’s gaan, tot nationale strijd. In haar campagne lag de focus op buitenlandpolitiek en de positie ten opzichte van China. Ze zei dat de wereld toekeek hoe Taiwan de democratie verdedigt te midden van de militaire spanningen met China van het afgelopen jaar. Die tactiek lijkt nu nauwelijks te hebben gewerkt.

Oppositiepartij KMT lijkt de succesvolle uitslag vooral te danken te hebben aan de focus op lokale thema’s. Daarnaast bekritiseerden kandidaten van de partij vooral de coronamaatregelen van de regering. Vermoedelijk gaat KMT in 13 van de 21 districten te winnen.