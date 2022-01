President Kazachstan: ‘Protesten waren poging tot staatsgreep’

“Groepen van gewapende strijders wachtten hun moment af en zijn in actie getreden”, zei Tokajev te weten. “Hun voornaamste doel werd duidelijk: een poging tot staatsgreep.”

Nog volgens Tokajev ging het regime in op de eisen van de vreedzame betogers, maar maakte dat niet uit voor de “organisatoren van de agressie tegen Kazachstan”. Toen die groepen vernamen dat er drie militaire vliegtuigen van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie in hoofdstad Nur-Sultan geland waren, zagen ze, nog volgens Tokajev, af van hun plannen om de presidentiële residentie in te nemen.

Die door Rusland geleide militaire missie zal “binnenkort” aflopen, zei de Kazachse president ook.

Bijna 8.000 betogers opgepakt Bij de ongeziene protesten van de voorbije dagen zijn bijna 8.000 mensen opgepakt. Dat meldt het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten traden hard op tegen de betogers. Over hoeveel doden er bij de protesten vielen, bestaat nog onduidelijkheid. De staatstelevisie berichtte zondag, op basis van het ministerie van Gezondheid, over meer dan 160 doden, maar dat cijfer werd later verwijderd. Volgens Tokajev zijn 16 leden van de veiligheidsdiensten omgekomen bij de rellen. In het enorme Kazachstan, dat aan zowel Rusland als China grenst, is het al een week bijzonder onrustig. Het grote ongenoegen over de gestegen brandstofprijzen escaleerde tot zware protesten tegen de regering. Op de meeste plaatsen gebeurde dat vreedzaam, maar vooral in de miljoenenstad Almaty, de economische hoofdstad, kwam het tot rellen. Recente officiële cijfers maken gewag van meer dan 2.000 gewonden. Lees ook Kazachs president Kassym-Jomart Tokajev, de ‘Mini-Me’ van zijn voorganger De Kazachse revolte kent één winnaar: Vladimir Poetin

Poetin: ‘Internationaal terrorisme’

De bijeenkomst van de staatshoofden van de CSTO-landen werd onder meer bijgewoond door de Russische president Vladimir Poetin, die waarschuwde dat Rusland geen revoluties in de regio zullen tolereren. De door Rusland geleide militaire missie in Kazachstan werd volgens Poetin uitgestuurd omdat het land geviseerd werd door “internationaal terrorisme”. “Destructieve krachten van buitenaf hebben de situatie misbruikt.”

De vredestroepen zullen Kazachstan verlaten als hun missie erop zit, kondigde Poetin aan. “Zodra het contingent zijn opdracht vervuld heeft, zal het zich terugtrekken uit het grondgebied van Kazachstan.”

Internet hersteld

Volgens de binnenlandse veiligheidsdienst KNB is de situatie inmiddels weer stabiel. De autoriteiten proberen het dagelijks leven weer op gang te krijgen.

In Almaty kunnen mensen weer gebruik maken van het internet, dat sinds woensdag grotendeels afgesloten was om de protesten de kop in te drukken. De voorbije dagen was het daardoor vaak moeilijk om onafhankelijke informatie over de protesten te verkrijgen. Volgens persbureau AFP rijdt het openbaar vervoer ook weer in de stad.

Vandaag is ook een dag van nationale rouw afgekondigd na de hevige protesten, de zwaarste sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetrepubliek.