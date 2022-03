President Biden: ‘Poetin overweegt gebruik van chemische wapens’

“Poetin staat met zijn rug tegen de muur”, zei Biden tijdens een zakelijk congres gisteren. “Hij zegt dat Amerika biologische en chemische wapens heeft in Europa. Hij suggereert dat Oekraïne die ook heeft. Dat is een duidelijk teken dat hij overweegt beide te gebruiken.” Volgens de Amerikaanse president moeten we hier alert voor blijven, want het is een “gebruikelijke strategie” van Rusland.

Het Russische ministerie van Defensie bracht eerder een verklaring naar buiten dat Kiev van plan is om een chemische aanval uit te voeren op zijn eigen bevolking om de schuld daarvoor bij Rusland neer te kunnen leggen. Daarvoor bestaat echter geen bewijs.

Eerder deze maand waarschuwde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan de Russen voor de consequenties van het gebruik van chemische of biologische wapens in Oekraïne. Wat die precies zijn, werd niet nader gespecificeerd door het Witte Huis.