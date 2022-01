Premier Soedan treedt twee maanden na coup alweer gedesillusioneerd af

Hamdok maakte zijn terugtreden bekend in een toespraak op de Soedanese televisie. Hij verwees naar het gebrek aan politieke ‘consensus’. Ook pleitte hij voor een rondetafelgesprek, nu Soedan zich op een ‘gevaarlijk punt’ bevindt.

Verspreid door Soedan demonstreren burgers al wekenlang massaal tegen de militaire machtsgreep van eind oktober. Soldaten en paramilitairen schoven toen de burgerpolitici aan de kant met wie zij, officieel, samen regeerden. De samenwerking was begonnen in 2019, nadat militairen onder druk van een volksopstand een einde hadden gemaakt aan het bewind van de autocratische president Omar al-Bashir.

Premier Hamdok werd bij de militaire machtsgreep van eind oktober eveneens aan de kant geschoven, maar in november keerde hij, verrassend genoeg, terug op zijn post. Volgens Hamdok en de leider van het Soedanese leger, generaal Abdel Fattah al-Burhan, waren er afspraken gemaakt over een nieuwe regering van ‘technocraten’ die ervoor moest zorgen dat Soedan toch nog het pad van de democratie op zou gaan. De werkelijkheid bleek anders te zijn: zo dicteerden de militairen bijvoorbeeld politieke benoemingen en verhinderden ze onderzoeken naar (financiële) banden tussen topmilitairen en het voormalige bewind van ex-president Bashir.

Tussen twee vuren

Hamdok raakte vervolgens gevangen tussen twee vuren: terwijl hij probeerde om in de politieke bestuurskamers toch nog iets van invloed uit te oefenen op de militairen, werd hij in de afgelopen paar maanden op straat gekritiseerd door een boel Soedanese burgers. Betogers verweten Hamdok dat hij, door zijn besluit om na de ‘coup’ van oktober toch weer met de militairen in zee te gaan, legitimiteit verschafte aan lieden die absoluut niet te vertrouwen zijn.

Vooral berucht zijn de Rapid Support Forces, een paramilitaire groep die jaren geleden betrokken was bij de genocide in Darfur en, meer recentelijk, het neerschieten van burgers die om democratie roepen. De leider van de Rapid Support Forces, generaal Mohamed Hamdan ‘Hemeti’ Dagalo, bekleedt een hoge functie in Soedans huidige bestuur.

Veel Soedanese burgers willen inmiddels helemaal geen samenwerking tussen burgerpolitici en militairen meer, zij eisen per direct een volledig civiel bestuur. De druk op Hamdok om kleur te bekennen nam in de afgelopen weken toe doordat steeds meer betogers werden doodgeschoten door de (para)militairen.

Op zondag, kort voordat Hamdok zijn aftreden bekendmaakte, werden opnieuw minstens twee burgers gedood. Dat gebeurde volgens plaatselijke artsen in Omdurman, een stad naast Khartoem, de hoofdstad van Soedan. In totaal zijn bij betogingen sinds oktober zeker 56 demonstranten om het leven gebracht.

Hamdok zei zondag op de tv dat hij er als premier alles aan had gedaan om ‘rampspoed’ in Soedan te voorkomen. De moedige, Soedanese betogers willen intussen niet van wijken weten op de straten – net zo min als de militairen.