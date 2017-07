Premier Michel bereidt eindspel voor

Na drie jaar van geruzie en getreuzel hoopt premier Charles Michel (MR) vooral om een extra vermogens(winst)belasting te kunnen invoeren die zijn coalitiepartner CD&V kan geruststellen. Hij denkt daarvoor aan een jaarlijkse taks op de effectenrekening. Wellicht bedraagt die 0,1 procent. Al kan dat nog veranderen.

Open Vld en N-VA verzetten zich vorige week tegen de taks. Michel wil zijn voorstel nu zo aanpassen dat de rechtse meerderheidspartijen er wel mee akkoord kunnen gaan. Er is onder meer sprake van een ruime vrijstelling - van 200.000 tot 500.000 euro of meer. Maar wat de impact hiervan is op de opbrengst van de taks blijft (te) onduidelijk. Daarvoor zijn nieuwe simulaties nodig.

Hier en daar circuleert ook de piste dat de taks op de effectenrekening er helemaal niet komt en dat Michel naar een alternatief zoekt.

"Morgen (vandaag) zetten we allicht door met een nachtelijke vergadering", vertelt een regeringsbron. "Dan begint het eindspel."