Premier De Croo over Haouach: ‘Geen ruimte meer voor nieuwe incidenten’

Haouach kwam al bij haar benoeming bij het IVGM enkele weken geleden onder vuur te liggen. De vrouw draagt een hoofddoek, en dat ligt vooral bij de Franstalige liberale regeringspartij MR moeilijk, omdat dat zou vloeken met de neutraliteit van de staat. Afgelopen weekend kwam de regeringscommissaris opnieuw in opspraak door een uitspraak in een interview met Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat “kan passen in een veranderde demografie”. Woensdag relativeerde ze die uitspraken wel in een Facebookpost.

Premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) kregen er donderdagmiddag van zowat elke fractie vragen over in de Kamer. Verschillende partijen stelden de positie van Haouach opnieuw in vraag. “Ofwel doet ze haar hoofddoek uit tijdens de uitoefening van haar functie, ofwel vragen wij haar ontslag”, zei N-VA-Kamerlid Darya Safai bijvoorbeeld. Ook Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Georges Dallemagne (cdH) drongen opnieuw aan op het vertrek van Haouach. “Ze heeft haar plaats daar niet, ik denk dat mannen en vrouwen beter verdienen”, klonk het bij Dallemagne.

Premier De Croo maakte in zijn antwoord duidelijk dat Haouach zich geen fouten meer kan permitteren. “De regering zal niet aanvaarden dat de onpartijdigheid met de voeten getreden wordt. De passage van het voorbije weekend is dus niet voor herhaling vatbaar, er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of controverse in dit domein.”

De eerste minister benadrukte ook dat zijn regering vasthoudt aan het “fundamentele principe van de scheiding tussen kerk en staat”. “De regering neemt afstand van elke suggestie die gewekt wordt dat dit herbekeken zou moeten worden. Er is geen enkele plaats voor relativisme in dit domein.”

Schlitz van haar kant benadrukte dat Haouach in een gesprek met haar heeft verzekerd dat ze de fundamentele rechten en vrijheden in de Grondwet verdedigt, en dat ze geen publieke verklaringen meer zal doen. “Haar uitspraken waren ongelukkig, maar voor mij is dat nu voldoende opgehelderd. Ik roep op tot sereniteit”, zei de staatssecretaris. Tegelijkertijd toonde Schlitz ook begrip voor Haouach, die “heeft willen reageren na weken van aanvallen en insinuaties over haar persoon.”

Duidelijkheid

De uitleg kon niet iedereen overtuigen. N-VA-fractieleider Peter De Roover en DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi dienden allebei een motie in om de Kamercommissie Gezondheid te vragen om Ihsane Haouach nog voor het reces uit te nodigen voor een hoorzitting. N-VA en cdH stelden die vraag eerder deze week al in de commissie zelf, maar dat verzoek werd toen weggestemd. Volgens De Roover vormen de verklaringen van de regering in de Kamer van vandaag en het Facebookbericht van Haouach gisteren echter nieuwe feiten, die een hoorzitting rechtvaardigen. “We hebben hier gehoord wat het regeringsbeleid is,

en dat is een mooie maatstaf, maar als parlement moeten we natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om na te gaan of de betrokkene die maatstaf accepteert”, vond De Roover. De moties werden echter weggestemd door de meerderheid. Volgens onder meer Patrick Dewael (Open Vld) gaat de plenaire vergadering haar boekje te buiten als ze de werkzaamheden van de commissies regelt.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich al van bij haar aanstelling het felst verzette tegen Haouach, lijkt donderdagavond wél gerustgesteld. “’Er is geen ruimte meer voor nieuwe incidenten’, besluit de eerste minister. Het enige mogelijke antwoord”, tweette hij. “Merci en bravo voor die duidelijkheid, in naam van de regering, voor de fundamentele waarden van de liberale democratie.”