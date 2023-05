Premier De Croo: ‘N-VA en PS weer samen aan tafel? Waanzin’

De Vlaamse liberalen bliezen sinds vrijdagavond verzamelen in Gent om hun programma voor de komende jaren aan te scherpen. Daar kwam een aantal opvallende voorstellen uit voort, die evenwel niet allemaal nieuw zijn. Zo wil Open Vld af van de wet op de kernuitstap, moet er een federale kieskring komen en moet “het verschil tussen werken en niet werken” volgens de partij altijd minstens 500 euro bedragen.

Op de slotdag van het congres spraken voorzitter Egbert Lachaert en premier Alexander De Croo hun leden toe, net als het Oekraïense parlementslid Kira Rudik. Volgens Lachaert moet Open Vld de mens opnieuw centraal stellen, “en niet de multinationals”. De Croo ging expliciet in op de politiek van de Wetstraat en blikte vooruit naar de verkiezingen van volgend jaar.

“We mogen ons niet laten wegdrukken door extremisten, communisten, nationalisten en separatisten, maar moeten vechten voor de waarden die ons dierbaar zijn: vrijheid en een eerlijke kans voor iedereen”, zei hij. De liberalen moeten ingaan tegen “de stroom van het negativisme”, want De Croo heeft genoeg van “politici die willen scoren door te doemdenken en ons land in de put praten”.

‘Vlexit’

“We moeten ook meer durven ingaan tegen de splitsingslogica van de separatisten. Tegen de wolven in schaapsvacht die maar één agenda hebben: ons land platleggen en splitsen.” De Croo waarschuwde voor de “vlexit”. “Dat wordt ongetwijfeld opnieuw een grandioos succes, dat hebben we bij de brexit ook gezien”, schamperde hij, en hij waarschuwde voor de vernietiging van de welvaart van het land.

Maar ook voor de linkse partijen was de premier scherp. De socialistische partijen - waarmee hij een coalitie vormt - leggen veel straffe verklaringen af, “maar als puntje bij paaltje komt, blijken het platte ballonnetjes”, zei De Croo. “Wie wil hervormen in ons land, krijgt nog veel te vaak een socialistisch ‘non’ te horen. Het komende jaar zullen we nog veel te horen krijgen wat anderen niet willen of wat anderen niet doen.”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert (c.) met zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez (l.) en in de achtergrond premier De Croo. Beeld BELGA

Gisteren zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na de verkiezingen van 2024 snel een minikabinet wil vormen met de PShttps://www.demorgen.be/snelnieuws/bart-de-wever-n-va-na-verkiezingen-van-2024-snel-minikabinet-vormen-met-ps~b8d86981/, maar daar gelooft De Croo niet in. “N-VA en PS samen aan tafel. (...) Dat is exact wat Einstein ‘waanzin’ noemde, altijd opnieuw hetzelfde doen, maar hopen op een ander resultaat.” De Croo waarschuwde voor een nieuwe periode van politieke blokkering, stilstand en achteruitgang. “Eke keer zijn wij liberalen nodig om die stilstand te doorbreken. We mogen het deze keer niet zover laten komen.”

‘Geen minikabinetten’

“Er is geen tijd te verliezen, we moeten onmiddellijk aan de slag. Niet met minikabinetten, maar met maxiambitie en maxiplannen”, klonk het. De Croo riep zijn partijgenoten op te vertrekken vanuit de eigen kracht. “Dat zijn wij liberalen. Niet naar de ander kijken, maar zelf de dingen aanpakken. En dat zal ik doen tot de laatste dag.”

Opvallend: in zijn toespraak had Lachaert ook een sneer naar de groenen in huis, die eveneens deel uitmaken van de federale coalitie. Hij verweet “groenlinks” doemdenken als het op klimaat aankomt, en zei dat liberale concepten als technologische vernieuwing het klimaatprobleem gaan helpen oplossen. En in die context is de nucleaire technologie van de toekomst onontbeerlijk, zei de voorzitter van Open Vld.