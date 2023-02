Premier De Croo: ‘Fiscale hervorming mag begroting niet bezwaren’

In een interview met Het Nieuwsblad had Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, partijgenoot van premier De Croo, gezegd dat “de grote hervorming waarmee je de mensen blij gaat maken – en waarmee je minder belastingen heft – voor later is”. Daarmee leek hij de fiscale hervorming waarvoor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) de voorbereidingen treft, te begraven.

In een tweet nuanceerde Lachaert nadien de teneur van het interview. “Fiscale hervorming begraven? Helemaal niet”, schreef hij. “Als je een fiscale hervorming in 2024 wil moet je er NU aan beginnen. Eerste stap nu zullen we ook steunen. Het mag alleen geen vestzak-broekzakoperatie zijn met ongelukkige gevolgen.”

Premier De Croo stelde zondag dat zijn regering de eerste stappen kan zetten. Die mogen de begroting echter niet bezwaren. “We moeten zeer gedisciplineerd blijven werken om te zorgen dat het traject naar een gezonde begroting wordt aangehouden”, aldus de eerste minister. Hij is “ideologisch voorstander” van een lastenverlaging, maar de budgettaire omstandigheden van vandaag laten dat niet toe. “Ik ben er niet zo’n grote fan van terugverdieneffecten mee te nemen.”

Bovendien moeten die eerste stappen ervoor zorgen dat “de mensen die dit land doen draaien erop vooruit gaan, en niet de dupe worden.” De Croo waarschuwde tegelijkertijd dat er bij een taxshift steeds de nadruk wordt gelegd op de mensen die er profijt uit halen. Een taxshift zorgt er per definitie voor dat voor sommigen de lasten verlagen, maar voor anderen de lasten verhogen, zei hij. “En men zwijgt over diegenen die een verhoging gaan krijgen.”