Portugese regering in crisis na gouden handdruk bij geredde luchtvaartmaatschappij

Hoofdrolspeler in de politieke soap is Alexandra Reis (48). Tot februari was zij directielid bij TAP Air Portugal, de vliegmaatschappij die in handen is van de staat. Ondanks een nog twee jaar doorlopend contract vertrok Reis, volgens het TAP-persbericht om “nieuwe uitdagingen” aan te gaan. Na een korte periode als hoofd van de nationale luchtverkeersleiding benoemde de regering haar op 2 december tot de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Een functie die Alexandra Reis 25 volle dagen zou gaan bekleden.

Half miljoen euro

Vorige week zaterdag kwam Reis in grote problemen door een publicatie in Correio da Manhã. Die krant onthulde dat Reis bij haar vertrek bij TAP een gouden handdruk van een half miljoen euro had meegekregen. Mogelijk overtraden TAP en Reis daarmee regels die gelden voor financiële beloningen in de publieke sector, al spreekt de maatschappij dat pertinent tegen.

Los van die juridische vraag is er grote woede in Portugal over de morele kant van het verhaal. Het al jaren worstelende TAP overleefde de coronacrisis alleen dankzij een injectie van 3,2 miljard euro belastinggeld. Als directielid was Reis nauw betrokken bij de ‘herstructurering’ die de sociaal-democratische regering in ruil eiste. De luchtvaartmaatschappij verkocht een deel van haar vloot, schrapte 2.900 jobs en bracht de salarissen van haar werknemers sterk omlaag, met stakingen tot gevolg.

Vertrek na vertrek

Dat Reis als een van de architecten van de herstructurering een vorstelijke vertrekpremie meekreeg, heeft kwaad bloed gezet onder getroffen piloten en cabinepersoneel. De regering van premier António Costa laadt bovendien de verdenking op zich dat zij Reis met het geld en de functie van staatssecretaris heeft beloond voor het doorvoeren van de bezuinigingen.

Dinsdag viel het doek voor Reis. Haar minister van Financiën stuurde haar de laan uit. Twee dagen later volgde de exit van Pedro Nuno Santos, de minister van Infrastructuur die genoemd werd als toekomstige opvolger van Costa aan het hoofd van de sociaal-democratische PS. Hem werd fataal dat de deal met Reis op zijn ministerie al lang en breed bekend was. Omdat ook de twee staatssecretarissen van Infrastructuur naar Portugees gebruik met Nuno Santos opstappen, staat de teller van politieke slachtoffers op vier.

‘Verraad van vertrouwen’

De oppositie neemt daar geen genoegen mee en heeft een motie van wantrouwen aangekondigd. De grote conservatieve oppositiepartij PSD sprak donderdag van het “verraad van het vertrouwen van de Portugezen”.

De kans dat de motie het haalt is klein: de PS-regering van premier Costa leunt in het parlement op een absolute meerderheid. Het maakt de instabiliteit van zijn regering des te opvallender. Sinds het aantreden van het derde kabinet-Costa in maart dit jaar vertrokken al elf bewindslieden, gemiddeld ruim één per maand. De aanleidingen varieerden van persoonlijke redenen tot een beschuldiging van corruptie.