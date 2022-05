Populist Mélenchon slokt redelijk links op

De socialisten stribbelden nog het langst tegen. Op een roerige vergadering donderdagavond stemden driehonderd kaderleden van de Parti Socialiste (PS) uiteindelijk in meerderheid voor het akkoord dat hun chef Olivier Faure sloot met Jean-Luc Mélenchon. “Een bord linzen in ruil voor wat zetels”, zo klonk het verbitterd bij de tegenstanders.

Want alles draait om het overleven van de PS volgende maand bij de verkiezingen voor de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale. De socialisten hebben nu 31 van de 577 zetels. Volgens sommige berekeningen dreigden er hiervan zonder een deal met Mélenchon hooguit vijf over te blijven.

Nu mogen de socialisten in zeventig kiesdistricten de kandidaat leveren namens verenigd links, dat voluit de Nouvelle Union populaire écologique et sociale gaat heten. Dertig daarvan worden als kansrijk gezien.

‘Vijandige overname’

Maar tal van prominenten van de partij van François Mitterrand waarschuwen dat het stembusakkoord in feite een ‘vijandige overname’ is. Mélenchon verliet de PS in 2008 om een eigen hard linkse partij op te richten. Sindsdien hoopt hij politiek wraak te nemen op zijn voormalige kameraden.

De resultaten van de laatste twee presidentsverkiezingen bewijzen zijn gelijk, meent hij. In 2017 liet Mélenchon de kandidaat van de PS al heel ver achter zich. En vorige maand liet hij helemaal niets meer heel van de progressieve concurrentie. Met zijn score van 22 procent scheelde het maar een haar of niet Le Pen, maar ‘Méluche’ had het in de tweede ronde opgenomen tegen Emmanuel Macron.

De kandidate van de PS – burgemeester van Parijs Anne Hidalgo – werd vernederd, zij bleef steken op 1,7 procent. Ook Yves Jadot, voorman van de groenen, en de communist Fabien Roussel presteerden slecht.

Wat Mélenchon betreft, zijn de zaken duidelijk. Zijn beweging La France Insoumise (LFI) deelt de lakens uit op links. Iedereen die wil meedoen is van harte welkom, maar dan wel op zijn voorwaarden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de communisten hun pro-kernenergie standpunt moeten inslikken, want LFI is tegen kernenergie. De socialisten, altijd erg pro-EU, moeten een uitgesproken eurosceptische lijn accepteren. “Als er Europese regels zijn die ingaan tegen het programma van LFI”, beweert Mélenchon, “dan houden wij ons niet aan die regels.”

Aanhangers van de linkse politicus Jean-Luc Mélenchon demonstreren half april In Lille tegen de extreem-rechtse Marie Le Pen. Beeld Bart Koetsier

Onverteerbaar

En er is meer dat een samengaan met Mélenchon voor het ‘redelijke links’ onverteerbaar maakt. Zo belooft LFI een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 60 jaar. Bovendien breekt LFI met de seculiere traditie van links.

Zo heeft LFI in een district bij Lyon de burgerjournalist Taha Bouhafs als kandidaat-Kamerlid in stelling gebracht. Bouhafs raakte in opspraak met antisemitische en racistische tweets. Mélenchon jaagt in meer plaatsen nadrukkelijk op de stem van Franse moslims, wat ook blijkt uit zijn voornemen om een recente wet tegen het ‘islamistisch separatisme’ af te schaffen.

Volgens oud-president François Hollande en andere PS-prominenten – die denken over het oprichten van een nieuwe beweging – verspeelt de partij zijn identiteit en geloofwaardigheid.

Maar de publieke opinie reageert ondertussen steeds positiever op Mélenchon en zijn linkse unie. Volgens een recente peiling meent 37 procent van de kiezers dat Mélenchon de beste oppositieleider is. Hiermee blijft hij Marine Le Pen (33 procent) voor.