Poolse premier zet conflict met EU op scherp: ‘Uithongering van onderworpen staten dreigt’

De maandag verstuurde brief van Morawiecki is explosief materiaal voor zijn debat dinsdag met het Europees Parlement in Straatsburg. De meeste parlementariërs willen dat de Europese Commissie de EU-subsidies (komende jaren ruim 125 miljard euro) voor Polen afknijpt of stopzet. Volgens Morawiecki staat dat gelijk aan “chantage, straf en het uithongeren van onderworpen staten”.

In zijn brief verdedigt de premier het vonnis eerder deze maand van het Poolse Constitutionele Hof (gevuld met regeringsgezinde rechters) dat Pools recht soms boven EU-recht gaat. Morawiecki zegt dat het Europees Hof van Justitie zijn boekje te buiten gaat en EU-instituties zich macht toe-eigenen die ze volgens het Europees Verdrag niet hebben. De Commissie komt op korte termijn met een reactie op de uitspraak van het Poolse Hof, waarbij financiële sancties (dichtdraaien van de EU-geldkraan) tot de mogelijkheden behoren.

Morawiecki beschrijft de EU als een organisatie die bewust bepaalde lidstaten verzwakt, de macht overneemt en vervolgens buiten de wil van de burgers nieuwe regels oplegt. Vandaag is Polen aan de beurt, waarschuwt Morawiecki zijn EU-collega’s, maar morgen bent u het.

Olie op het vuur

De brief is olie op het toch al loeiende vuur over de rechtsstaat in Polen. De Commissie, het parlement en de meeste lidstaten menen dat de Poolse regeringspartij PiS afgelopen jaren stelselmatig de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht heeft ondermijnd. Ze vinden het Europees Hof van Justitie aan hun zijde, maar Warschau weigert de uitspraken van het Luxemburgse Hof uit te voeren. In plaats daarvan vroeg Warschau het Poolse Constitutionele Hof een oordeel te vellen over de vraag of Poolse wetten niet boven de Europese gaan. Het bevestigende antwoord daarop kwam niet als een verrassing gezien de samenstelling van het Poolse Hof.

Morawiecki zal dinsdag de wind van voren krijgen in het Europees Parlement. Dat zal in overgrote meerderheid aandringen op harde maatregelen tegen Warschau. De parlementariërs zien de aanval van Polen op het primaat van de Europese wetgeving als een aanslag op de EU.

Rutte

Donderdag en vrijdag ontmoet Morawiecki zijn EU-collega’s tijdens hun traditionele najaarstop. Hoewel de Poolse kwestie formeel niet op de agenda staat, zullen een aantal leiders er zeker over beginnen. Premier Rutte kreeg van de Tweede Kamer de opdracht vermindering van de EU-subsidies voor Polen te bepleiten.

In juni tijdens de zomertop uitten nogal wat leiders scherpe kritiek op de Hongaarse premier Orbán vanwege diens omstreden lhbti-wetten. Of Morawiecki net zo hard wordt aangepakt, is niet zeker. Bondskanselier Merkel riep vorige week op tot ‘dialoog’. Morawiecki zelf zegt dat ook te willen. Commissievoorzitter Von der Leyen zal mede op basis van het debat tussen de leiders haar reactie op het geschil met Warschau bepalen.