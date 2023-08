Politici die de wet willen overtreden als bewuste beleidsdaad: het dreigt een trendje te gaan worden

De Morgen-hoofdcommentator Bart Eeckhout schrijft wekelijks een ‘Politiek’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Bewindslieden die de wet willen overtreden als bewuste beleidsdaad: het dreigt een trendje te gaan worden. Ik heb het niet over een politicus die een klacht aan het been krijgt omdat hij zijn tuin in waardevol natuurgebied onvergund heringericht heeft; of over die partijgenoot van hem, die in kennelijke staat gaat wildplassen in het centrum van Brussel (terwijl zijn partij nog maar net een wildplasrepressie had voorgesteld). Ook die doken afgelopen zomer op, maar dat zijn, eerlijk gezegd, niet meer dan faits divers.

Neen, het gaat om beleidsvoorstellen waarvan de bevoegde excellentie weet dat ze tegen de wet in gaan, en dat ze wellicht ook maatschappelijk schade berokkenen. Het flagrantste, en meest actuele voorbeeld is natuurlijk het voornemen van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole De Moor (cd&v) om mannelijke, volwassen kandidaat-asielzoekers zonder gezin niet langer toegang te geven tot de asielprocedure. Een voorstel dat volledig ingaat tegen de opvangwet. Vorige winter paste De Moor die regel al eens toe. Het leidde tot een ernstige opvangcrisis, met tientallen dakloze migranten in de hoofdstad én met duizenden veroordelingen voor de Belgische Staat, zoals ook Stavros Kelepouris opmerkt in dit scherpe commentaarstuk.

Migratie is een kwellend probleem in vele Europese landen. De zogenaamde Tunesië-deal laat zien hoe diep EU-lidstaten bereid zijn de morele lat te laten zakken om toch maar minder migranten over de vloer te krijgen. Maar de stoplap die De Moor bedenkt voor de Belgische situatie creëert vooral nieuwe samenlevingsproblemen. Het verband tussen de gedeeltelijke asielstop en de forse toename van dakloosheid, drugsverslaving en alle bijhorende gezondheids- en veiligheidsproblemen ligt voor de hand. “Er is altijd een prijs”, schreef ik vorig weekend in een stuk over de oorzaken van de drugsellende aan de Brusselse stations.

Nicole De Moor is niet alleen. Ook Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-Va) kon het niet nalaten om bij het begin van het schooljaar een illegaal ballonnetje op te laten. De minister verdient lof voor zijn afspraak met de onderwijskoepels om in het lager onderwijs de helft van de leertijd weer te besteden aan de kernvakken taal en wiskunde. Tegelijk lanceerde minister Weyts evenwel het idee om kinderen te verbieden een andere taal dan het Nederlands te gebruiken op de speelplaats. Nog los van de vraag hoe je die regel zou handhaven en wat de impact is op het samenleven tussen de schoolmuren, is dat een idee dat de grondwettelijke vrijheid schendt om in privégesprekken de taal van je voorkeur te mogen gebruiken.

Minister Ben Weyts. Beeld Rebecca Fertinel

Het maakt niet uit, het klinkt straf. Dat lijkt de rode draad te zijn tussen die daden van onwettig bestuur. Polarisatie behoort tot het wezen van de democratie, schrijft Nederlandse schrijver Bas Heijne terecht, maar hier zien we – opnieuw! – hoe profileringsdrang en permanente campagne het politieke bestuur overwoekeren. Wie er wat van zegt, krijgt meteen het verwijt dat hij dan wel open grenzen zal willen of het belang van goede taalkennis relativeert – quod non. En als, in een volgende fase, een rechtsinstantie de kaduke politiek terugfluit, dan is dat vooral een probleem voor de rechtspraak, blijkbaar, niet voor het slechte beleid. Dat leerden we dan weer uit dat andere zomerdossier, Ineos.

We moeten niet naïef zijn. De neiging om goed bestuur op te offeren voor de hoop op wat snel electoraal gewin zal in het verkiezingsjaar enkel toenemen. Terwijl het ook anders kan. De grote politieke winnaar van de zomermaanden, zou weleens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kunnen zijn. De Belg tekent massaal in op de door hem uitgeschreven staatsbon. Zeker, op het uiteindelijke rendement bon valt best wat af te dingen, maar tenminste biedt een bewindsman hier een gedeeltelijke oplossing aan voor een probleem dat vele burgers ervaren: de ontwaarding van spaargeld bij de bank. De waardering voor goed bestuur is duurzamer dan voor lek geschoten ballonnetjes, die, net als wildplassende politici het fait divers niet overstijgen.